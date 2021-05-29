Ткань потолще, каблуки повыше: как правильно носить облегающие платья (и не допустить модного конфуза)

Облегающее платье – идеальный вариант для свидания или вечеринки. Его ткань элегантно струится по телу, подчеркивая формы. Если надеть его неправильно, такое платье может стать причиной модного конфуза. В этом случае оно не подчеркнет достоинства фигуры, а выставит ее недостатки напоказ. Женщин с идеальными формами не существует. Носить платья из облегающей ткани могут и женщины с изъянами фигуры. Главное – уметь правильно их скрывать. Расскажем ниже, как это сделать.

Выбирайте более толстые ткани

Тонкие ткани – идеальный вариант для легких и воздушных платьев со свободным фасоном. А вот облегающую одежду, сшитую из них, лучше не надевать. Дело в том, что тонкие материалы только подчеркивают изъяны фигуры, выставляя напоказ все некрасивые складки на теле.

К тому же тонкие ткани часто не отличаются высокой плотностью. Из-за этого на свету они становятся прозрачными, что может стать причиной неловкой ситуации. Если хотите выглядеть роскошно в облегающем платье, выбирайте модели, сшитые из плотных материалов.

Носите каблуки

Облегающие платья редко становятся частью повседневного образа. Гораздо чаще их выбирают для особого случая: праздника, свидания, похода в ресторан. Поэтому и обувь к платью нужно подбирать соответствующую. Например, балетки с таким фасоном смотрятся неуместно. Во-первых, они сами по себе укорачивают ноги и визуально делают вас толще, чем вы есть на самом деле. Во-вторых, обувь на плоской подошве не подходит для вечернего образа.

Если вы надеваете облегающее платье, обязательно делайте ставку на каблуки. Лучше всего с таким фасоном сочетаются туфли на тонкой шпильке. Они визуально делают фигуру стройнее, а ноги – длиннее. Каблуки необязательно должны быть огромными. Если вам все-таки неудобно в такой обуви, выбирайте туфли на танкетке или платформе. Они отличаются лучшей устойчивостью и не нагружают ноги, но при этом смотрятся так же хорошо, как и шпильки.

Корректирующее белье – абсолютная необходимость

Не отказывайтесь от корректирующего белья, даже если вам повезло стать обладательницей хорошей фигуры. Когда вы сидите или наклоняетесь, складки появляются даже на худом теле. Корректирующее белье скроет их от посторонних глаз. К тому же оно утягивает живот, выравнивает фигуру и делает ее более пропорциональной. А еще оно скрывает контуры нижнего белья, которые могут проступать через облегающую ткань платья.

Выбирайте минималистичные украшения

Минималистичные украшения уже давно не выходят из моды. И на это есть свои причины: их удобно носить, они не перетягивают на себя внимание. Помните, что облегающее платье – это изюминка образа. Поэтому его нельзя перекрывать массивными и вычурными украшениями. Пусть их будет немного, но они выгодно подчеркнут вашу красоту. Достаточно ограничиться маленьким колье или серьгами-гвоздиками. Они сделают ваш образ элегантнее, но не перетянут все внимание на себя.

Темные оттенки подчеркнут фигуру

Любая женщина знает, что светлые платья визуально полнят. Ситуация усугубляется, если вы выбираете облегающий фасон. Белые, кремовые и пастельные оттенки, пожалуй, могут позволить себе только модели с идеальными параметрами. Остальным женщинам стоит сделать ставку на темные оттенки. Они сделают вас стройнее. Это необязательно черный, но еще и винный, бордовый, насыщенный синий или зеленый.

Сделайте акцент на многослойность

Облегающее платье – смелый выбор даже для стройных женщин. Многие из них чувствуют себя неуютно, выставляя фигуру напоказ. Чтобы исправить это, добавьте вашему образу многослойности. Например, наденьте сверху легкую кофту воздушного фасона. Или накиньте пиджак с широкими плечиками или даже кожаную куртку. Трезво оценивайте недостатки своей фигуры и прикрывайте их, создавая эффект многослойности.

Кроме того, наслоение – отличное решение, если вы хотите поиграть с цветами. Однотонное платье будет хорошо смотреться с кофтами, куртками и пиджаками контрастных цветов. Это сделает образ более интересным и ярким.

Экспериментируйте с узорами

Однотонные облегающие платья – это нестареющая классика. Но, если вы хотите поэкспериментировать, обратите внимание на ткани с узорами. Геометрия, клетка, цветочные мотивы – все они станут изюминкой вашего образа. Узоры и принты хороши тем, что отвлекают внимание от недостатков фигуры. Они также помогают правильно расставить акценты. Особенно хорошо на вечерних платьях смотрится узор, имитирующий змеиную кожу.

Помните, что такие платья лучше надевать с нейтральной обувью базовых цветов – черного, серого, коричневого или белого. Не переборщите и с украшениями, их должно быть совсем немного. Платья с узорами сами по себе становятся центром образа, не нужно их чем-то перекрывать или дополнять.

Подчеркивайте талию ремнями

Возьмите этот совет на вооружение, если ваша фигура не относится к типу песочные часы. Подчеркнуть талию, если она слабо выражена, поможет неброский ремень. Закрепите его на талии, чтобы подчеркнуть ее и увести внимание от широких плеч или бедер. Ремень создаст иллюзию идеальной фигуры в виде песочных часов. Но он не должен быть слишком широким или ярким. Важно, чтобы ремень не перетягивал на себя внимание от платья.

Сделайте ставку на длину платья

Нет ничего плохого в коротких облегающих платьях. Они невероятно красиво смотрятся на обладательницах стройной фигуры. Но не всем из нас повезло иметь модельные формы. В этом случае короткие платья только подчеркнут широкие бедра. Чтобы скрыть их, сделайте ставку на длину. Выбирайте платья, у которых подол доходит хотя бы до колен. А для создания роскошного вечернего образа подойдут модели в пол, дополненные элегантным вырезом. Такие платья пусть и скрывают ноги, но выглядят невероятно красиво.

Подчеркните свои достоинства

У облегающих платьев тоже есть масса фасонов. Дизайнеры создают модели с вырезами, глубоким декольте, декором или принтами. Все эти детали помогают правильно расставить акценты. Например, если у вас объемные бедра, выбирайте платья с вырезом, чтобы скрыть это. Наоборот, вырез в зоне декольте подчеркнет вашу шею и скроет слишком широкие плечи. Трезво оценивайте свои недостатки, чтобы уметь мастерски их скрывать. Для этого достаточно просто переключить внимание окружающих на достоинства вашей фигуры.

Не забывайте об осанке

Когда вы надеваете облегающее платье, вся ваша фигура выставляется напоказ. Женщины часто беспокоятся о своем животе и складках на боках, но при этом совершенно забывают о спине. Облегающая ткань подчеркивает и ее недостатки. Неправильная осанка, сутулые плечи – все это будет заметно невооруженным взглядом. Поэтому всегда помните о положении своей спины. Держите ее прямо, опустите плечи и поднимите подбородок вверх, чтобы выглядеть неотразимо.