Paper-cut: простой вариант боба с прямым срезом на лето 2021 года – эффектно и элегантно

От прически зависит то, как будет выглядеть образ и какие акценты будут топовыми. Стилисты советуют обратить внимание на варианты эффектного боба, которые помогут максимально открыть лицо и сделать акцент на чертах. С помощью простой техники можно кардинально изменить образ.

Эффектно и стильно

Боб популярен у знаменитостей, и сейчас эта стрижка актуальна. С помощью несложной техники можно превратить тонкие и безжизненные волосы в густые красивые пряди, которые выглядят эффектно и плотно в прическе.

За счет аккуратного ровного среза достигается эффект визуальной объемности и делается акцент на плотности. Если раньше популярностью пользовался обычный боб, то сейчас стилисты советуют отдавать предпочтение асимметричному варианту, когда одна сторона немного длиннее.

Кстати, такой вариант подойдет как прямым волосам, так и кудрявым, и поможет создать эффектную прическу.

Простая стрижка

Несложная техника позволяет максимально открыть лицо, визуально омолодить образ и добавить объемность даже тусклым волосам. Конечно, короткие стрижки требуют регулярной укладки, но сделать ее совсем не сложно, и можно справиться всего за несколько минут.

Вариант боба с челкой подойдет тем, кто хочет скрыть высокий лоб и при этом немного сменить форму лица. В летнем сезоне популярной будет короткая прямая челка.

Удлиненные передние пряди подойдут тем, кто хочет визуально сделать лицо уже и добавить акцент на шею. Длинные боковые пряди контрастно подчеркивают худую тонкую шею и за счет этого черты лица кажутся выразительнее.

Короткий боб со срезом до челюсти подойдет обладательницам круглого лица. С помощью ровного среза можно подчеркнуть линию подбородка и визуально сделать ее более активной.

На каждый день

Кудрявый боб также будет пользоваться популярностью и поможет сделать прическу еще пышнее.

Удлиненный вариант на прямых прядях выглядит строго и практично, ведь он органично сочетается с деловым повседневным стилем.

Можно добавить к такому образу удлиненную челку-шторку, чтобы скрыть высокий лоб или же сделать акцент на глазах прямой длинной челкой. Стилисты рекомендуют обратить внимание на срез, чтобы он был максимально точным и ровным, от этого зависит, насколько аккуратно будет выглядеть стрижка.

Сделать образ еще ярче можно с помощью интересного окрашивания, которое даже на коротких волосах будет выглядеть эффектно и необычно. В тренде этого сезона нежные пудровые оттенки с розовым подтоном.