Видео платформы нормализуют экзотических домашних животных

Исследователи из Университета Аделаиды обеспокоены такими платформами для обмена видео, как YouTube может способствовать нормализации содержания экзотических домашних животных и поощрению торговли экзотическими домашними животными.

В исследовании, опубликованном в PLOS ONE, исследователи проанализировали реакцию людей на видео на YouTube вовлекал взаимодействие человека с экзотическими животными и обнаружил, что эти реакции были в основном положительными.

Исследователи проанализировали реакцию — с помощью текста и смайликов — в комментариях к 346 популярным видео, в которых снимались экзотические дикие кошки и приматы в «ситуациях свободного обращения».

В этих ситуациях экзотические животные взаимодействовали с людьми или другими животными, такими как домашние кошки и собаки. Рассмотренные видеоролики получили более миллиона просмотров, а опубликованные комментарии были сделаны в период с 2006 по октябрь 2019 года.

Первый автор и студент последнего курса ветеринарной медицины в Университете Аделаиды, Джорджия Молони, сказал, в то время как YouTube — это не единственная медиа-платформа, отображающая изображения «неестественного взаимодействия» с экзотическими животными, это платформа номер один для обмена видео в мире и в настоящее время третья по величине платформа для социальных сетей в целом.

«Типы взаимодействий, которые мы наблюдали в видео, проанализированных на YouTube включая обезьян в подгузниках, как детей, приматов в качестве домашних животных и домашних тигров, связанных цепями и взаимодействующих с людьми на лужайках перед пригородом », — сказала она.

«Помимо комментариев типа« Разве это не мило », мы обнаружили, что люди также указали, что они хотят быть ближе к животному и иметь подобное собственное взаимодействие.

«Это вызывает беспокойство, потому что это может указывать на то, что люди думают, что эти взаимодействия не только нормальны и нормальны, но и желательны, и могут способствовать торговле экзотическими животными».

Единственное изменение настроений, наблюдаемое в исследовании, произошло в 2015 году, когда наблюдалась отрицательная тенденция в реакции на видео с участием приматов. Исследователи говорят, что это может быть частично связано с проведенной в 2015 году Международной кампанией по спасению животных, направленной на прекращение жестокости по отношению к медлительным лори, под названием «Щекотка — это пытка».