BMW M4 Competition Convertible — 5 лучших моментов

Производство эксклюзивного BMW M4 Competition Convertible начнется в июле этого года. Давайте взглянем на пять лучших элементов, сделанных на заказ в этой модели M — высокоэффективного спортивного автомобиля с открытым верхом.

1. Выдвижная крыша.

Само собой разумеется, что самое большое преимущество этой модели — это кабриолет для удовольствия от вождения сверху вниз. Эта выдвижная крыша с тканевым капюшоном отличается новой концепцией мягкого верха с панельными элементами конструкции носовой части. А его электрический приводной механизм помогает ему открываться / закрываться за 18 секунд на скорости до 50 км / ч. Кроме того, он на 40 процентов легче старшей модели.

2. Фирменные элементы M-Performance

Гиперагрессивный внешний вид этого автомобиля стал более отчетливым благодаря обновлениям M, которые делают его очень специфичным для этой модели. Начиная с очень выдающейся характерной для M безрамной решетки радиатора BMW, затем боковых жабр M и диффузора сзади, завершающего спортивный вид. Он оснащен 19-дюймовыми коваными колесами M спереди и 20-дюймовыми легкосплавными дисками сзади. Внутри его кабины есть больше деталей M-Performance, таких как кожаное рулевое колесо со значком M и лепестками переключения передач, подсвеченный логотип M4 на подголовнике и многие другие элементы управления, характерные для M. Чтобы мы не забыли, он оснащен сиденьями M Sport с подогревом, а владельцы могут иметь дополнительные ковшеобразные сиденья M Carbon.

3. Рядный шестицилиндровый двигатель.

Мощность этого нового кабриолета M4 Competition обеспечивается 3,0-литровым рядным шестицилиндровым бензиновым двигателем TwinPower с турбонаддувом. Эта мельница выдает 510 л.с. и 650 Нм крутящего момента и поставляется в паре с восьмиступенчатой ​​коробкой передач M Steptronic. Время разгона впечатляет, так как этому автомобилю требуется всего 3,7 секунды, чтобы разогнаться до 100 км / ч с места, и 13,1 секунды, чтобы разогнаться до 200 км / ч.

4. Система полного привода M xDrive

Баварский автопроизводитель не объявил о каких-либо планах по внедрению версии с задним приводом, и эта система полного привода, характерная для M, предлагается в стандартной комплектации. Он разумно распределяет мощность между передними и задними колесами по мере необходимости, и, разумеется, в специфическом для M стиле! В результате BMW утверждает, что улучшила повседневное использование спортивного автомобиля и его всепогодные возможности, но при этом повысила его характеристики на треке.

5. Обширный выбор систем помощи водителю.

Этот BMW M4 Competition Convertible 2022 года получил почти бесконечный список электроники и некоторые примечательные системы помощи водителю из обширного ассортимента. Среди них есть M Traction Control с десятиступенчатой ​​регулировкой ограничения пробуксовки колес, M Laptimer, M Drift Analyzer и, конечно же, адаптивная подвеска. И если скорость — это все, о чем вы думаете, выбор пакета M Driver’s Package увеличивает ограниченную электроникой максимальную скорость с 250 км / ч до 280 км / ч! Просто говорю. Еще один интересный аспект!