Стало известно, кто заменит Эллен Дедженерес после ее ухода из собственного шоу

Две недели назад СМИ сообщили, что популярная американская телеведущая Эллен Дедженерес покинет свое же телешоу после обвинений в расизме и систематических оскорблениях своих сотрудников. Следующий сезон шоу, который увидит свет в 2022 году, станет последним – о своем решении уйти из собственного шоу после 19-го сезона сообщила сама телеведущая в беседе с The Hollywood Reporter:

Когда ты творческая личность, тебе постоянно нужен вызов. И каким бы прекрасным и веселым ни было это шоу, для меня оно больше не является вызовом… Я не уверена, что хочу делать потом, но это точно будет связано с кино, – сказала она.Журналисты стали предполагать, кто заменит Эллен на ее посту. Ранее высказывались предположения, что им станет ее коллега по цеху из Late Late Show Джеймс Корден. Но сегодня выяснилось, что в сетке вещания на место talk show Эллен встанет шоу в аналогичном формате, которое уже два года ведет певица Келли Кларксон. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на представителей телеканала NBC.

Мы с нетерпением ждем 19-го сезона шоу Эллен ДеДженерес в паре с Келли Кларксон, он наверняка станет годом нового блокбастера. К 2022 году шоу Келли станет звездой наших дневных развлекательных программ и активом наших выпусков новостей во второй половине дня, — заявила Валери Стааб, глава NBCUniversal Local.

Келли Кларксон Хилари Клинтон на шоу Эллен Дедженерес

Надо сказать, Эллен давно хотела прекратить съемки talk show – о завершении этого творческого этапа она говорила еще в 2018 году в интервью The New York Times. Но компании Warner Bros. удалось уговорить Эллен продолжить шоу из-за стабильно высоких рейтингов. Вероятно, теперь продюсеры изменили свое мнение после громкого скандала, в центре которого оказалась ведущая. К тому же после этого рейтинг начал стремительно падать и достиг своего исторического минимума – 29% впервые за 17 лет. Однако Эллен поспешила опровергнуть, что именно конфликт стал тому причиной:

Если бы я заканчивала шоу из-за этого, я бы не вернулась в этом сезоне.

Напомним, в апреле 2020 года стало известно, что Эллен не выплачивает гонорары своей постоянной команде, а на карантине и вовсе наняла других людей, которые помогали ей делать шоу в онлайн-формате. Затем в интернете появились заявления сразу нескольких работавших на передаче сотрудников, которые обвинили ее продюсеров в оскорбительных высказываниях, расизме и буллинге. Вишенкой на торте стало заявление исполнительного телепродюсера из Австралии Нила Брина, который заявил, что во время визита Эллен на его шоу Australia’s Today ему вообще запрещали смотреть на ведущую и обращаться к ней.

В конце июля Дедженерес впервые публично прокомментировала эту ситуацию и опубликовала в издании The Hollywood Reporter обращение к своим работникам, пообещав исправиться. Но этим ведущая лишь подлила масла в огонь. Многих смутило, что Эллен предпочла сделать вид, что ничего не знала о происходящем на ее шоу и якобы не принимала никакого участия в расистских шутках и оскорбительных комментариях, которые то и дело позволяли себе продюсеры ее шоу. Так, американский комик Брэд Гарретт и звезда трилогии “Назад в будущее” Лиа Томпсон, которые не раз были гостями программы Дедженерес, подтвердили, что Эллен была в курсе происходящего и даже сама была причиной нескольких конфликтов.