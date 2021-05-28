Экс-подруга Тимати певица Алекса впервые показала лицо дочери и обнародовала ее имя

Спустя полтора месяца после того как бывшая возлюбленная Тимати, певица Алекса и ее супруг, фитнес-тренер Вячеслав Дайчев впервые стали родителями, супруги крестили дочь. Алекса сообщила радостную новость в Instagram, опубликовав серию снимков, сделанных в церкви во время таинства, и озвучив впервые имя малышки. Ей дали имя Адриана.

У малышки сегодня важный день. Она приобрела еще одних родителей — духовных. Да, мы крестили доченьку. Все близкие собрались, чтобы быть рядом в такой важный для нее момент. Теперь наша Адрианочка под надежной защитой, – подписала фото Алекса. Также на фотографиях из церкви без труда можно разглядеть лицо ребенка, которое прежде родители не показывали.

Алекса с мужем, Вячеславом Дайчевым Напомним, о рождении девочки счастливые родители рассказали сами в социальных сетях.

16.04 у нас родилась прекрасная, здоровенькая доченька. Мы так мечтали об этом и вот она тут, в теплых объятиях мамы и папы. Добро пожаловать, крошка. Главное — расти здоровой, а мы всегда рядом. – написала Алекса под трогательным фото с мужем и новорожденной из родительной палаты.

Алекса и Вячеслав Дайчев вместе чуть больше года – впервые об их романе стало известно в апреле 2020-го. Но радости, кроме них самих, это никому в начале не доставляло: подписчики певицы выступили с критикой в их адрес. Они обвинили Алексу в том, что она увела Вячеслава из семьи: он расстался со своей беременной женой Александрой Сивковой в марте, а в апреле стало известно о его новых отношениях. В начале июля 2020-го Сивкова родила сына, Вячеслав присутствовал на родах.

Да и в отношениях Алексы и Вячеслава не всегда было все безоблачно. В сентябре прошлого года они объявили о помолвке, а уже в октябре из аккаунта певицы пропали все совместные фотографии с женихом. Поклонники артистки забили тревогу, но паника была напрасной — Алекса и Вячеслав не расстались окончательно, а лишь взяли перерыв в отношениях. Однако уже этой весной Алекса начала публиковать в ленте совместные с Вячеславом снимки и даже объявила набор на их совместный фитнес-курс. 7 марта певица публично поздравила любимого с днем рождения:

Ты мой лучший подарок в жизни! Спасибо вселенной за нашу встречу!!! Не устану повторять насколько мне с тобой повезло…! С днем рождения, часть моего сердца и души!!!