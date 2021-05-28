Как удлинить штанины на детских брюках. Способ очень простой и получается аккуратно

Ни для кого не секрет, что дети очень быстро растут. Брюки становятся короткими, а так жалко их дарить или выбрасывать, если речь идет о качественной вещи. Если вы не хотите делать из них шорты, есть вариант удлинить детские штанишки своими руками. Выполняется это достаточно просто. Вот инструкция, которая поможет вам легко с этим справиться.

Материалы и инструменты

Для работы вам понадобятся непосредственно сами брюки, а также кусочек другой ткани для внутренних манжет. Кроме того, приготовьте распариватель для швов, линейку или мягкий метр, булавки, мелок, иголки с нитками (если вы планируете подрубить штанины вручную). Нужен также утюг и швейная машинка. Именно машинка поможет вам сделать двойной аккуратный шов, который будет отлично смотреться, и никто не заподозрит, что брюки были удлинены вами.

Начало работы

Прежде всего вам необходимо отпороть нижнюю кромку. Скорее всего, там будет присутствовать двойной шов. В любом случае, аккуратно вытяните нитку, затем ее разрежьте и потяните на себя. Если она не вытягивается, возьмите другую и проделайте то же самое. Машинная строчка состоит из двух нитей: верхней и нижней.

Поэтому одна из них должна обязательно вытягиваться. Если у вас это получится, вторая легко отпадет сама. В случае, если такой способ покажется вам сложным, отрезайте по нитке на каждом стежке. Ни в коем случае не разрывайте шов руками без распаривателя, поскольку так можно порвать изделие (на поверхности ткани образуются дыры, закрыть которые будет крайне сложно).

Раскрой

Далее вам необходимо выкроить два прямоугольника, которые помогут вам удлинить штанину. Измерьте ширину одной части (можете сделать это в сложенном виде, тогда число нужно будет удвоить). Или «обойдите» штанину по кругу мягким метром, затем прибавьте несколько сантиметров для припусков на швы. Ширину прямоугольника сделайте произвольной. Можно исходить из ширины старой внутренней манжеты (плюс несколько сантиметров для припусков на швы).

Ткань можете подобрать такого же цвета или оттенка, либо выбрать абсолютно другую, чтобы сыграть на контрасте. Помните о том, что вам нужно выкроить две или четыре полоски (есть вариант сделать по две полоски на каждую штанину и сшить их по бокам). Обязательно обработайте края детали оверлоком или зигзагообразным швом, чтобы изделие было аккуратным, и с ним легко было работать (не сыпались нитки).

Пришивание

Возьмите брюки лицевой стороной наверх и приложите к штанине полоску так, чтобы ткани соприкасались лицевыми сторонами (прямоугольник изнаночной стороной вверх). Прикрепите полоску по самому краю штанины булавками, убедитесь, что все сделали правильно, затем прострочите на машинке. Аналогичным способом пришейте полоску из ткани на другую штанину. Выверните непосредственно саму ленту, которую вы только что пришили и заведите ее на изнаночную сторону брюк. Подверните открытую сторону на несколько сантиметров (достаточно одного или двух) и прикрепите ее к штанине.

То есть, вам нужно подвернуть полоску, зафиксировав ее сначала булавками, а затем прострочив на машинке. При желании можете сделать не один, а два параллельных шва.

Они выполняются по отдельности или устанавливается специальная двойная лапка. Полоски необходимо сомкнуть в круг, также подвернув стороны и соединив их вертикальным (относительно окружности штанины) швом.

Оригинальное решение

Есть множество вариантов «спасти» брюки, сделав их штанины длиннее. Например, если они слишком коротки, и даже выпущенная ткань не позволяет сделать их подходящими по размеру, можно добавить другой материал, сделав манжеты.

Для этого необходимо выкроить такие же по длине и намного больше по ширине прямоугольники из ткани. В данном случае вам нужно понимать, что манжеты не должны быть однослойными, их следует сделать двойными. Для этого вместо одной или двух деталей для одной штанины нужно выкроить соответственно две или четыре. После раскроя сложите части лицевыми сторонами вовнутрь, прострочите с трех сторон (одна – продольная и две поперечные). Открытую сторону прикрепите непосредственно к штанине. Сделайте большие манжеты, чтобы можно было их подворачивать на нужную вам высоту. Чтобы они гармонично сочетались с брюками, пришейте декоративную вставку на карман или найдите более оригинальное место на любой части штанов, сейчас это в тренде.