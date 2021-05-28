 

Не надо быть маэстро мысли Панасенковым, чтобы заметить, как пресыщен сейчас рядовой пользователь рунета бесплатным конт

28.05.2021, 14:24, Разное
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Не надо быть маэстро мысли Панасенковым, чтобы заметить, как пресыщен сейчас рядовой пользователь рунета бесплатным контентом. В частности, на пресловутую тему входа в IT. Но как говорится, — «не все йогурты одинаково полезны».

Мы в OTUS исторически обучаем опытных мидлов и суровых сеньоров. А с тех пор как в нашей линейке стали появляться продукты для начальной аудитории, мы все больше понимаем, как нужна людям понятная и достоверная информация о старте карьеры в IT и последующем в ней развитии.

Поэтому мы запускаем серию встреч с профи карьерного консультирования из сферы IT. Первая встреча состоится 23 июня. Спикером будет Светлана Пороскова — карьерный консультант с 24 годами успешного опыта в рекрутменте для таких компаний как EPAM Systems, Home Credit Bank, KPMG, Анкор, Adecco, Hays.

Ссылка в первом комментарии. Приходите и enjoy.



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