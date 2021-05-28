Не надо быть маэстро мысли Панасенковым, чтобы заметить, как пресыщен сейчас рядовой пользователь рунета бесплатным конт

Не надо быть маэстро мысли Панасенковым, чтобы заметить, как пресыщен сейчас рядовой пользователь рунета бесплатным контентом. В частности, на пресловутую тему входа в IT. Но как говорится, — «не все йогурты одинаково полезны».

Мы в OTUS исторически обучаем опытных мидлов и суровых сеньоров. А с тех пор как в нашей линейке стали появляться продукты для начальной аудитории, мы все больше понимаем, как нужна людям понятная и достоверная информация о старте карьеры в IT и последующем в ней развитии.

Поэтому мы запускаем серию встреч с профи карьерного консультирования из сферы IT. Первая встреча состоится 23 июня. Спикером будет Светлана Пороскова — карьерный консультант с 24 годами успешного опыта в рекрутменте для таких компаний как EPAM Systems, Home Credit Bank, KPMG, Анкор, Adecco, Hays.

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