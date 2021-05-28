Как сделать стильный маникюр омбре на лето: понадобится только губка

Маникюр омбре сегодня находится в тренде. Если вы по какой-то причине не можете или не хотите отправляться в салон, у вас есть прекрасная возможность сделать свои ногти стильными и привлекательными в домашних условиях. Вот как с этим можно справиться самостоятельно.

Омбре или градиент

Речь идет об эффекте плавного перехода из одного цвета в другой. Сегодня данный стиль используется в одежде и обуви, аксессуарах и на волосах. Не остался в стороне и маникюр. Благодаря простой технике вы можете сделать его себе самостоятельно, причем качество не будет особо отличаться от профессионального. Плюс и в том, что у вас появится возможность воплотить все свои фантазии, продемонстрировать творческий талант и создать уникальную и оригинальную расцветку.

Общие правила

Перед тем как делать маникюр, обратите внимание на несколько правил, которые помогут вам выполнить работу качественно, а лак на ногтях будет отлично смотреться и долго держаться. Конечно же, не стоит игнорировать опыт, однако можно с уверенностью сказать. Что во второй раз вы будете более профессиональными, а в последующие – станете настоящим мастером. Вот рекомендации, которые вам помогут:

Лак стоит наносить на влажную губку.Для выравнивания поверхности ногтя используйте базовое покрытие. Оно поможет вам не только сделать ровной поверхность, но и выполнить более качественный маникюр.Рекомендуется наносить бесцветный лак, когда омбре еще не высох. После использования губки поверхность станет несколько шершавой, а лак поможет сделать ее гладкой и блестящей.Перед работой с каждым ногтем обновляйте палитру лаков.

Изготовление цвета

Любой понравившийся вам цвет вы можете сделать сами. Просто добавьте немного белого лака, и получится оригинальный, неподражаемый новый оттенок. Смешивать лаки удобнее на твердой поверхности. Так вы сможете сделать более сложный вариант маникюра, который будет сочетать в себе пять и более цветов. Смешайте цвета, а затем обмакните в них спонж перед тем, как непосредственно нанести его на губку. Все зависит от вашего желания создать свой креативный и стильный рисунок. У вас это обязательно получится, если учтете все рекомендации.

“Дымчатый” маникюр

Для того чтобы создать дымчатый эффект, вам понадобится базовое покрытие, а также два лака разного цвета (на примере представлен перламутровый и черный). Нужно подготовить также губку и бесцветный лак. Начните с того, чтобы убрать кутикулы, сделать красивую форму ногтя, которая вам импонирует (квадратную, овальную и пр.). Затем нанесите светлый (в данном случае – перламутровый) лак на поверхность платины и дайте ему высохнуть. Обмакните губку в черный лак и прикоснитесь к краю ногтя (прижимать не стоит). После этого прижмите губку к пластине, но не прилагайте чрезмерных усилий, поскольку лак просто впитается в губку, а на ногте ничего не останется. Постепенно продвигайте губку вперед и назад, чтобы черный цвет плавно перешел в светлый. Величину полосы градиента регулируйте сами по своему усмотрению. После декоративного оформления, пока лак еще не высох, нанесите бесцветный слой и дайте ему высохнуть. Остатки лака на пальцах снимите жидкостью для снятия.

Сияющий “омбре” маникюр в розовых оттенках

Для такого маникюра вам понадобится базовая основа, три оттенка розового лака, телесный или любой другой цвет для основы, бесцветный лак, блестки и губка. В первую очередь, как всегда, вам необходимо справиться с кутикулами и придать ногтям выбранную вами форму. После этого нанесите нейтральный базовый лак (можно использовать белый, бежевый или телесный цвет).

Приготовьте оригинальное соединение лаков на гладкой поверхности (3 оттенка розового), перенесите их на влажный спонж от светлого к темному. Возьмите губку и медленно приложите ее к ногтевой пластине, затем слегка прижмите.

Покройте омбре бесцветным лаком нанесите кисточкой слой блесток (можно посыпать или взять готовый прозрачный лак с блестками).

Лишний лак снимите при помощи жидкости для снятия.

“Морской” маникюр с градиентом

Для создания морского маникюра (который будет очень актуальным для сезона отпусков и отдыха возле любого водоема) вам необходимо подготовить следующие предметы. Речь идет о белом и голубом, а также бесцветном лаке, базовом покрытии, губке и тонкой кисточке для лака. Как всегда перед оформлением декоративного маникюра, снимите старое покрытие, уберите кутикулы, подпилите или обрежьте ногти, придав им выбранную вами форму. После этого нанесите базовое покрытие и дайте ему высохнуть. Покройте ногти белым лаком (правильным решением будет сделать два слоя, чтобы цвет стал более насыщенным).

На влажную губку нанесите голубой и белый лаки. После этого медленно прикоснитесь спонжем к ногтевой пластине (голубой цвет должен оказаться внизу ногтя), слегка прижмите и двигайте вверх и вниз для растушевки и плавного перехода из одного цвета в другой. Когда получится градиент, возьмите кисточку, обмакните ее в белый лак и нарисуйте тонкие волнистые линии. Снимите с пальцев лишний лак при помощи жидкости, затем нанесите бесцветный слой, дайте ему высохнуть.

Оригинальные идеи

Поняв принцип оформления маникюра при помощи техники омбре, можно создать много разных рисунков. Морской вариант наглядно продемонстрировал, как можно поверх градиента нарисовать дополнительный узор. В данном случае это были волнистые линии, напоминающие гребни волн. Но вы по такой же схеме можете нарисовать чаек. Вместо морской также можно выбрать любую тематику, которая вам покажется привлекательной. Есть и другой способ создать оригинальный узор. В данном случае речь пойдет о том, как на однотонном фоне сделать фигуру по технике омбре. Подготовьте ногти, нанесите базу, затем покройте несколькими слоями выбранного вами лака основы (например, белого). После этого вырежьте из бумажного скотча трафарет (к примеру, в виде сердца), приложите его к ногтю. Затем при помощи влажного спонжа с нанесенными на него оттенками лака сделайте градиент сердечка (или любой другой формы). Покройте бесцветным лаком.

Вместо заключения

Проявляйте фантазию, набирайтесь опыта. Как вы смогли убедиться, ничего сложного в этом процессе нет. Главное – это творческий подход и непременное желание оформить свои ногти оригинальным способом, чтобы они выглядели стильно и привлекательно.