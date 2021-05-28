Топ-5 мощных бензиновых компактных внедорожников в Индии

Сегмент внедорожников размером менее четырех метров — одно из самых оживленных мест на индийском автомобильном рынке. Поскольку почти каждый крупный производитель автомобилей хочет кусок пирога, индийские покупатели автомобилей могут выбирать из множества внедорожников. Хотя внешний вид, рейтинг безопасности, характеристики и комфорт животных являются одними из основных моментов, на которые обращают внимание индийские покупатели автомобилей, производительность двигателей — это то, что имеет наибольшее значение. Мы составили список пяти лучших внедорожников с самыми мощными бензиновыми силовыми агрегатами в группе.

Форд ЭкоСпорт

Представляя концепцию компактных внедорожников индийским покупателям, Ford запустил EcoSport в Индии в 2013 году. EcoSport, несмотря на то, что он является 1,5-литровым трехцилиндровым безнаддувным двигателем, имеет самый мощный бензиновый двигатель из всех. Он выдает 121 л.с. и 149 Нм крутящего момента и может быть оснащен пятиступенчатой ​​механической коробкой передач и шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Характеристики этого мотора, характеризующиеся свободными оборотами без каких-либо задержек, затмевают многих конкурентов с турбобензиновыми двигателями в этом сегменте. Показатели топливной экономичности ARAI тоже приличные: с ручным приводом, возвращающим 15,9 км / ч, и с автоматической коробкой передач, немного ниже — 14,7 км / ч.

Тата Нексон

Вторым в нашем списке стоит Tata Nexon с его 1,2-литровым трехцилиндровым двигателем Revotron с турбонаддувом, который развивает 118 л.с. и 170 Нм крутящего момента. Хотя разница в показателях мощности незначительна по сравнению с EcoSport, турбо-задержка заметна и не вызывает шума на низких скоростях. Возможно, это не самый бодрый, но он окупается плавной и стабильной подачей мощности после 2500 об / мин, которая не оставит вас желать большего. Доступный с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач и шестиступенчатой ​​коробкой передач AMT, Nexon имеет заявленную ARAI топливную эффективность 17,4 км / ч.

Hyundai Venue

Hyundai Venue вместе со своим корейским кузеном предлагает множество вариантов двигателей и коробок передач. Самым мощным из них является 1,0-литровый бензиновый двигатель GDi с турбонаддувом, который развивает 118 л.с. и 172 Нм крутящего момента. Он изысканный, тихий и имеет приличную огневую мощь, чтобы держать вещи интересными. А с возможностью выбора между шестиступенчатой ​​механической коробкой передач, семиступенчатой ​​коробкой передач DCT и шестиступенчатой ​​коробкой передач iMT трудно не рассматривать Venue.

Киа Сонет

Sonet — новинка на рынке, в которой используются те же варианты трансмиссии, что и на Venue. Он получает аналогичный 1,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, генерирующий крутящий момент 118 л.с. / 172 Нм, с семиступенчатой ​​коробкой передач DCT и блоком iMT, но ему не хватает старой трехпедальной механической коробки передач, как на Venue. Теперь, несмотря на то, что показатели близки к показателям Nexon, турбонаддув Sonet обеспечивает сильный средний диапазон, что приводит к плавному вождению.

Махиндра XUV300

1,2-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом Mahindra XUV300 — один из самых заниженных, но усовершенствованных двигателей на рынке. Обладая мощностью 109 л.с. и крутящим моментом 200 Нм, он делает все, что от него требуется, без каких-либо хлопот по-джентльменски. Добавьте к этому удобство шестиступенчатой ​​механической коробки передач и шестиступенчатой ​​коробки передач AMT, и XUV300 станет правдоподобным предложением.