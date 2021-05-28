Певец Ашер станет отцом в четвертый раз

Сезон музыкальных наград продолжается: вчера вечером в Dolby Theater в Лос-Анджелесе отгремела музыкальная премия iHeartRadio Music Awards. Мероприятие прошло оффлайн после того как год назад премию пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Ведущим премии в этот раз был выбран 42-летний певец Ашер, который за вечер сменил несколько эпатажных костюмов и выступил с собственной песней. Но главная премьера артиста состоялась на красной ковровой дорожке – на ней он появился со своей беременной возлюбленной Дженн Гойкочеа. Судя по животу, девушка находится на последнем месяце беременности.

Для пары это будет второй общий ребенок – Ашер и Дженн уже воспитывают дочь, которая появилась на свет 1 октября 2020 года. А для артиста будущий малыш (или малышка) станет уже четвертым ребенком: у него растут двое сыновей – 12-летний Нэвийд и 13-летний Ашер-младший – от бывшей жены Тамеки Фостер.

Дженн Гойкочеа и Ашер Рэймонд на iHeartRadio Music Awards

Напомним, впервые о романе Ашера и Дженн Гойкочеа заговорили в октябре 2019 года, когда пару заметили вместе на бэкстейдже мероприятия Hollywood Bowl. Дженн, кстати, не чужд мир музыки: она работает музыкальным продюсером и, скорее всего, как раз благодаря своей профессии познакомилась с певцом.

До этого Ашер Рэймонд состоял в браке с менеджером Грейс Мигель, которая старше его на 10 лет. Они начали встречаться в 2008 году, сразу же после расставания Ашера с его первой женой Тамекой Фостер, однако поженились лишь в 2015-м, а в 2018-м уже объявили о своем расставании.

Тамека Фостер с детьми от брака с Ашером – Ашером-младшим и Нэвийдом, 2016 год