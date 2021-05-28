Таинственное исчезновение австралийской семьи сектантов

По мере того, как полиция продолжала расследование этого дела, обнаружилось, что Саймон Кадвелл давно был лидером культа Судного дня, называемого Братством Истины. Это общество считало, что уже почти подошел к концу 75-тысячелетний цикл человечества.

На первый взгляд мужчина по имени Саймон Кадвелл вел самую обычную жизнь.

Он жил в скромном доме в отдаленном городке Наннул, Австралия, вместе со своей сожительницей Шантель Макдугалл и их общей маленькой дочерью Лилой. В фургончике рядом с их домом жил давний друг семьи Тони Попик, ставший им как родной.

Семья на первый взгляд казалась благополучной, это были общительные и очень дружелюбные люди. Но за этим фасадом таилось что-то мрачное, что в конечном итоге привело семью к бесследному исчезновению.

Когда Саймон, Шантель, Лила и Тони приехали в город Наннул в 2004 году, с ними казалось все было нормально, но через несколько месяцев соседи стали замечать неладное. Первым делом Саймон по неизвестной причине перестал спать по ночам и отсыпался днем.

Потом и Тони Попик начал вести себя так, что соседи старались лишний раз не пересекаться с ним. Он казался им психически нездоровым.

Так прошел год, потом второй, третий. С каждым разом Саймон Кадвелл становился все более похож на "чудика". Он часто разговаривал об НЛО, пришельцах, а потом переключился на то, что правительство облучает всех, и особенно его дом, с помощью электромагнитных волн.

Постепенно Саймон дошел до того, что начал открыто обвинять власти в том, что они строят против его семьи гнусные заговоры с целью убить всех его родных, а его самого похитить.

"Саймон чрезвычайно параноидально относился к электромагнитным полям. Он всегда разглагольствовал и бредил о них, вплоть до того момента, что эти поля якобы вызывали у него сыпь, и его лицо выглядело так, будто вот-вот лопнет, оно было таким красным.

Так продолжалось четыре месяца. Саймон начал закапывать кучу магнитов вокруг своего дома, потому что считал, что они отводят эти лучи от него. Однажды я поднялся туда, и увидел, что он кричал на Тони (Попика), который копался на заднем дворе, пытаясь найти эти магниты.

Во второй раз, когда я видел его, он был весь в сильной крапивнице. Он сказал, что эта сыпь и лучи убивают его и его дочь, и потом он пошел к врачу, чтобы получить какое-то лекарство", – рассказывал один из соседей странной семейки.

Любопытно, что сожительница Саймона – Шантель казалась соседям совершенно нормальной, однако она не расставалась со своим сожителем и в конце концов вся их семья обрела репутацию крайне эксцентричных персон.

А 13 июля 2007 года все четверо внезапно исчезли из своего дома и до сих пор не известно, что с ними случилось. Их не нашли ни живыми, ни мертвыми.

Об их исчезновении стало известно лишь спустя несколько дней, потому что их друзья и родственники заволновались, что они им не звонят. Когда полиция вошла в дом Кадвелла, она обнаружила, что внутри полно личных вещей членов семьи, в том числе все кошельки с кредитными картами. В раковине лежала грязная посуда.

В доме все было на своих местах, все было в идеальном порядке, чисто и без каких-либо следов того, что на семью могли напасть бандиты или что там произошел какой-то конфликт.

Единственной зацепкой была крошечная записка, на которой было написано "Уехали в Бразилию".

Все это казалось очень необычным, с учетом, что семья оставила в доме практически все свои вещи, но потом нашлись очевидцы, уверяющие, что в день своего отъезда они видели как Саймон и Шантель продавали свои автомобили за наличку, а также продали кому-то своих собак.

Далее нашелся очевидец, который рассказал, что Саймон сказал ему, что он решил увезти всю семью в отдаленную затворническую духовную общину где-то в Бразилии. При этом полиция проверила банковские счета семьи и выяснила, что деньги с них не снимались.

По мере того, как полиция продолжала расследование этого дела, обнаружилось, что Саймон Кадвел давно был лидером культа Судного дня, называемого Братством Истины. Это общество считало, что уже почти подошел к концу 75-тысячелетний цикл существования человечества и когда он закончится, то их души перейдут на более высокий уровень сознания.

Оказывается, Саймон Кадвелл даже написал книгу об этом под названием "Служители божественного плана", которую его последователи (достаточно многочисленные) считали священным писанием. Последователи этого культа собирались на форуме в Интернете под названием "Врата".

Далее родня Шантель Макдугалл сообщила, что Шантель не верила во все это, но Саймон промыл ей мозги, после чего она беспрекословно подчинялась его требованиям.

А затем было выяснено, что имя Саймон Кадвелл даже не было реальным именем этого человека, на самом деле его звали Гэри Фелтэм и он был уроженцем Англии. До того, как создать семью. он много путешествовал по США и Индии, представляясь мистиком и шаманом, прежде чем переехал в Австралию и создал там свой культ, по пути обзавестясь сожительницей и дочерью.

Сначала предполагалось, что вся эта семья просто покинула страну, чтобы действительно поехать в Бразилию, как они и сказали, но иммиграционные власти не имели сведений о том, что эти люди покидали Австралию.

Все это, а также темное прошлое Кадвелла и положение лидера культа, вскоре заставили полицию заподозрить, что он мог сделать с собой и своими родными что-то ужасное. Это было подкреплено тем, что один из членов онлайн-культа упомянул, что Кадвелл ранее говорил о самоубийстве, но реальных доказательств этому не было найдено

Позже полиция узнала, что женщина, с которой Кадвелл встречался в 1993 году, австралийка по имени Дебора, также пропала без вести после поездки в Индию с ним, но не было никаких конкретных доказательств, связывающих этих двоих или указывающих на какую-либо нечестную игру.

Другая гипотеза заключалась в том, что они, возможно, отключились от сети и скрывались где-то в австралийской глуши под новыми именами. После того как Кадвелл и раньше выдавал себя за фальшивую личность, сделать это снова было относительно легко.

Однако в то время не нашлось убедительных доказательств, указывающих на какую-либо из этих различных теорий.

В конце концов это дело было закрыто, а на протяжении последующих лет лишь иногда поступали единичные сообщения о предполагаемых наблюдениях Саймона Кадвелла и его семьи в разных местах, которые ни к чему не привели.

В 2013 году появилась многообещающая зацепка. Следователи обнаружили, что человек, использовавший удостоверение личности Тони Попика, приехал на поезде в Перт и останавливался в общежитии Northbridge Underground Backpackers 15 июля 2007 года.

Затем тот же человек проехал на нескольких автобусных и железнодорожных маршрутах в Нортклифф, лесной городок в 350 км к югу от Перта, и Калгурли, примерно в 600 км к востоку от Перта, прежде чем снова исчезнуть.

Похоже, что в этой поездке он был один, и полиция подумала, что он, возможно, что-то сделал с Саймоном, Шантель и Лилой и находится в бегах, но никакой дополнительной информации найти не удалось, и весь запал иссяк.

На данный момент ничего нового по этому делу не поступало. Один из следователей по делу, сержант Грег Бальфур, так говорил об этом:

"Это действительно загадка. Это такая странная история, и сегодня мы так же мало знаем об их местонахождении, как и в 2007 году, когда они исчезли. Нет никаких доказательств того, что они мертвы, так же как нет никаких доказательств того, что они живы.

Мы знаем, что Тони очень защищал Шантель и Лилу, но мы также знаем, что они были послушными и покорными Кадвеллу. У него была очень убедительная манера говорить, и я думаю, если бы он предложил что-то сделать с собой, они бы согласились с этим.

Помните, что он успешно изолировал Шантель и Лилу от их родственников, так что вполне возможно, что они живы и живут вне сети где-то в Австралии или за границей.

Ведь есть и другие способы покинуть страну, они могли уехать на лодке или на яхте. Есть так много возможностей, так много неопределенностей. Даже факты вызывают больше вопросов, чем ответов."