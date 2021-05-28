18 вещей и животных непривычной расцветки, которые выглядят так, словно попали к нам из другого измерения
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У каждого человека разное восприятие цвета, но то, что все привыкли к зелёной весенней траве, голубому небу и коричневым воробьям, является неоспоримым фактом. Вот только иногда природа и сами люди любят покуролесить и всё перепутать, чтобы мы смотрели на необычные расцветки вещей и животных и удивлялись.
Найдите минутку, чтобы взглянуть на эту прелестную расписную синичку
Кизай — единственная в мире коричневая панда
Различия — вот, что делает этот мир таким прекрасным
Редкий желтый пингвин, который вышел таким из-за недостатка меланина
Бутылка Колы со вкусом апельсина и ванили, которая так и манит своей жизнерадостной оранжевой этикеткой
"Редчайший голубой краб, обнаруженный в Уилмингтоне, Северная Каролина, в прошлом году. Я лично знаю эту семью, и на самом деле он до сих пор жив и счастлив"
Очаровательный светловолосый детеныш тюленя
Питон безумно красивой расцветки
Когда ты чёрный и мрачный, но очень милый
Не одна, а две чёрно-белые игуаны
Лобстер, напоминающий по цвету сахарную вату
Золотой тигр, который, судя по всему, вышел таким в результате инбридинга (скрещивание близкородственных форм в пределах одной популяции организмов)
"Мой сын родился с черным пятном в светлых волосах. Просто клок волос растёт черного цвета, под ним нет родинок и родимых пятен"
С этой улиткой явно что-то не так
Черная кошка с розовым носом
Фанта, ты пьяна, иди домой!
Это причудливая квакша, и её название ей отлично подходит
Кеа — единственный в своём роде горный попугай из Новой Зеландии
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