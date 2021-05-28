18 вещей и животных непривычной расцветки, которые выглядят так, словно попали к нам из другого измерения

У каждого человека разное восприятие цвета, но то, что все привыкли к зелёной весенней траве, голубому небу и коричневым воробьям, является неоспоримым фактом. Вот только иногда природа и сами люди любят покуролесить и всё перепутать, чтобы мы смотрели на необычные расцветки вещей и животных и удивлялись.

Найдите минутку, чтобы взглянуть на эту прелестную расписную синичку

Кизай — единственная в мире коричневая панда

Различия — вот, что делает этот мир таким прекрасным

Редкий желтый пингвин, который вышел таким из-за недостатка меланина

Бутылка Колы со вкусом апельсина и ванили, которая так и манит своей жизнерадостной оранжевой этикеткой

"Редчайший голубой краб, обнаруженный в Уилмингтоне, Северная Каролина, в прошлом году. Я лично знаю эту семью, и на самом деле он до сих пор жив и счастлив"

Очаровательный светловолосый детеныш тюленя

Питон безумно красивой расцветки

Когда ты чёрный и мрачный, но очень милый

Не одна, а две чёрно-белые игуаны

Лобстер, напоминающий по цвету сахарную вату

Золотой тигр, который, судя по всему, вышел таким в результате инбридинга (скрещивание близкородственных форм в пределах одной популяции организмов)

"Мой сын родился с черным пятном в светлых волосах. Просто клок волос растёт черного цвета, под ним нет родинок и родимых пятен"

С этой улиткой явно что-то не так

Черная кошка с розовым носом

Фанта, ты пьяна, иди домой!

Это причудливая квакша, и её название ей отлично подходит

Кеа — единственный в своём роде горный попугай из Новой Зеландии