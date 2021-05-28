 

20 вдохновляющих примеров того, к чему может привести увлечение садоводством

28.05.2021, 3:50, Разное
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Если с зелеными насаждениями ничего не делать, победят сорняки, и будет сначала красивое разнотравье, а потом просто неприкаянный пустырь. Нет, человечество давно и успешно культивирует выращивание растений не только для пропитания, но и для услады взора и души. Сюда относятся не только цветочки – у опытного садовода есть много способов создать уютное местечко. Точку притяжения, где обретаешь истинный покой и душевное равновесие.

Создание даже маленького сада требует терпения. Прошел год с момента покупки домика.

Тут проживает садовод 99-го уровня. По такому двору можно экскурсии водить!

Хотя и маленький сад может быть таинственным и загадочным, особенно поутру

Несколько месяцев упорного труда и вот результат. А через год это место будет не узнать.

Роскошное оформление калитки. Всегда приятно возвращаться в такой дом.

Простота – это хорошо, но не всегда. Дом должен отражать увлечения своих хозяев.

Если это не красота, то что? И вдобавок бесплатное место для релаксации.

Любой сад начинается с малого

Не знаете, с чего начать? Как насчет великолепных гортензий?

С другой стороны пруда есть еще и лужайка, на которой растут розы!

С другой стороны пруда есть еще и лужайка, на которой растут розы!

А кому-то достаточно выращивать только подсолнухи, и он уже счастлив

А кому-то достаточно выращивать только подсолнухи, и он уже счастлив

Если уж выращивать цветы для себя, то с размахом!

Наверняка сюда по вечерам прилетают феи

Аккуратный, минималистичный дворик

Прудик с водопадом – это же мечта всего детства!

Прудик с водопадом – это же мечта всего детства!



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