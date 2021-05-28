20 вдохновляющих примеров того, к чему может привести увлечение садоводством

Если с зелеными насаждениями ничего не делать, победят сорняки, и будет сначала красивое разнотравье, а потом просто неприкаянный пустырь. Нет, человечество давно и успешно культивирует выращивание растений не только для пропитания, но и для услады взора и души. Сюда относятся не только цветочки – у опытного садовода есть много способов создать уютное местечко. Точку притяжения, где обретаешь истинный покой и душевное равновесие.

Создание даже маленького сада требует терпения. Прошел год с момента покупки домика.



Тут проживает садовод 99-го уровня. По такому двору можно экскурсии водить!



Хотя и маленький сад может быть таинственным и загадочным, особенно поутру



Несколько месяцев упорного труда и вот результат. А через год это место будет не узнать.



Роскошное оформление калитки. Всегда приятно возвращаться в такой дом.



Простота – это хорошо, но не всегда. Дом должен отражать увлечения своих хозяев.



Если это не красота, то что? И вдобавок бесплатное место для релаксации.



Любой сад начинается с малого



Не знаете, с чего начать? Как насчет великолепных гортензий?



С другой стороны пруда есть еще и лужайка, на которой растут розы!



С другой стороны пруда есть еще и лужайка, на которой растут розы!



А кому-то достаточно выращивать только подсолнухи, и он уже счастлив



А кому-то достаточно выращивать только подсолнухи, и он уже счастлив



Если уж выращивать цветы для себя, то с размахом!



Наверняка сюда по вечерам прилетают феи



Аккуратный, минималистичный дворик



Прудик с водопадом – это же мечта всего детства!



Прудик с водопадом – это же мечта всего детства!

