20 вдохновляющих примеров того, к чему может привести увлечение садоводством
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Если с зелеными насаждениями ничего не делать, победят сорняки, и будет сначала красивое разнотравье, а потом просто неприкаянный пустырь. Нет, человечество давно и успешно культивирует выращивание растений не только для пропитания, но и для услады взора и души. Сюда относятся не только цветочки – у опытного садовода есть много способов создать уютное местечко. Точку притяжения, где обретаешь истинный покой и душевное равновесие.
Создание даже маленького сада требует терпения. Прошел год с момента покупки домика.
Тут проживает садовод 99-го уровня. По такому двору можно экскурсии водить!
Хотя и маленький сад может быть таинственным и загадочным, особенно поутру
Несколько месяцев упорного труда и вот результат. А через год это место будет не узнать.
Роскошное оформление калитки. Всегда приятно возвращаться в такой дом.
Простота – это хорошо, но не всегда. Дом должен отражать увлечения своих хозяев.
Если это не красота, то что? И вдобавок бесплатное место для релаксации.
Любой сад начинается с малого
Не знаете, с чего начать? Как насчет великолепных гортензий?
С другой стороны пруда есть еще и лужайка, на которой растут розы!
С другой стороны пруда есть еще и лужайка, на которой растут розы!
А кому-то достаточно выращивать только подсолнухи, и он уже счастлив
А кому-то достаточно выращивать только подсолнухи, и он уже счастлив
Если уж выращивать цветы для себя, то с размахом!
Наверняка сюда по вечерам прилетают феи
Аккуратный, минималистичный дворик
Прудик с водопадом – это же мечта всего детства!
Прудик с водопадом – это же мечта всего детства!
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