Делаем очаровательную сумку в стиле бохо из обычного коврика. Идея необычная, но получается очень симпатично

Стиль бохо очаровывает оригинальностью, интересными моделями и широкими возможностями в использовании самых разнообразных материалов. В дизайне одежды и аксессуаров приветствуются народные мотивы, вышивки, аппликации и бахрома. Бохо популярен во всем мире, считается хорошим тоном иметь в гардеробе хотя бы одну вещь в стиле свободных художников. Мне импонируют смелые и неожиданные дизайнерские решения в русле бохо, однажды я увидела пеструю, полосатую сумочку на страницах глянцевого женского журнала, которая напоминала нечто очень знакомое с детства. Подробное изучение фото позволило выяснить, что клатч сделан из домотканого коврика, похожие напольные покрытия были в доме бабушки. Пути моды неисповедимы, сумка покоряла своим видом, и очень скоро она появилась в моем гардеробе: я сделала ее своими руками.

Инструменты и материалы

Форма сумки напоминает конверт с треугольным клапаном, поэтому сложной выкройки для нее не требуется. Чтобы было немного проще раскраивать изделие, начертите на листе бумаги длинный прямоугольник, на одной из коротких сторон вместо ровной линии нарисуйте равносторонний треугольник. Для большего понимания размера сумки вырежьте выкройку и сложите втрое.

Это и будет ваш будущий клатч. Если размеры не устраивают – добавьте сантиметры по всем сторонам или только по длине или ширине.

Что потребуется для пошива:

Домотканый коврик. Величина совершенно не важна, можно пошить клатч, кошелек или пляжную сумку. Кроме того, один большой коврик может быть использован для нескольких сумок разных размеров.Подкладочная ткань (любой вариант будет уместен). Я использовала хлопок.Дублирующий материал на клевой основе (дублерин).Иглы для плотных тканей, швейная машина.Английская булавка, иголка для ручного шитья и нитки.Накладная кнопка или застежка на магните (по желанию).

Раскрой

Выбирая коврик, отдайте предпочтение тонким моделям, с ними легче работать. Перед тем, как разрезать ковер на отдельные детали, обязательно закрепите нити основы. Полотна таких изделий сотканы из вторичного сырья, сплетенного несколькими рядами ниток. При повреждении соединительной нити основа может потерять целостность.

Если на базовой основе есть бахрома и вы хотите ее использовать в готовом изделии, то учитывайте этот момент при раскрое. В этом случае сумка будет иметь ровный, а не прямоугольный клапан. Приложите бумажную выкройку к коврику, обведите периметр маркером или карандашом. Дайте припуск на шов, обычно он составляет 1 см. Сделайте обметочный шов по нарисованной линии. Не делайте пропусков и не натягивайте полотно. Предварительная обметка швом “зигзаг” сохранит структуру ковра от распускания.

Обрежьте полотно по внешней границе обметочного шва, линия зигзага должна остаться нетронутой. Еще раз сделайте обметку по периметру всей детали, убирая в шов торчащие концы ниток и основы. Если все еще остаются сомнения в прочности обметки, обработайте края вручную.

Уплотнение и подкладка

Раскроите подкладочную ткань в размер основного изделия. Если планируется внутренний карман, то вырежьте его из отдельного куска ткани. Обметайте края материала, чтобы избежать осыпания. Сделайте двойной подгиб на верхнем крае кармана, сколите портновскими булавками, проложите прямую строчку на швейной машине. Пришейте карман на деталь подкладки в намеченном месте. Сложите подкладку лицевой стороной внутрь, сшейте боковые швы.

Расстелите дублерин на горизонтальной поверхности, положите поверх него выкроенную сумку из коврика, обведите по периметру и вырежьте ножницами. Включите утюг и приклейте с его помощью дублерин к изнаночной стороне заготовки. Избегайте складок и пузырей.

Бахрома

Отделать сумку бахромой можно несколькими способами. Самый простой состоит в притачивании к клапану сумки готовой бахромы, купленной в магазине. Вариантов таких лент очень много, они могут состоять из нитей, бусин, стекляруса. Подойдет любой выбранный дизайн, который будет соответствовать вашим вкусам. Пришивать готовую бахрому можно руками или на машине.

Второй вариант позволит сформировать край сумки по собственному усмотрению. Сделайте метки на полотне выкроенной сумки, следуя геометрии края клапана, расположив их на несколько сантиметров выше среза.

Выдерните одну нить основы из обрезков ковра, приколите к одному концу английскую булавку и проденьте ее через домотканое полотно, следуя меткам.

Закрепите соединительные нити и нити основы на изделии ниже меток, желательно провести процесс на швейной машине.

Разрежьте соединительные нити от нижнего края клапана до уровня обметочного шва, расправьте нити основы – получилась бахрома. Выравняйте края, обрезав излишки или вытянувшиеся нити. Бахрома готова.

Сборка

Сложите основную деталь сумки лицевой стороной внутрь, сделайте боковые швы на швейной машине, выверните изделие лицевой стороной наружу. Вставьте в сумку внутренний чехол подкладки. Расправьте швы, выровняйте ровные срезы краев обеих деталей. Пришейте на машине подкладку к сумке.

Центрируйте подкладку и базовую деталь по краю треугольного клапана, подогните на изнаночную сторону края подкладки, закрепите булавками, пришейте. Приметайте или приколите подкладку к сумке, стачайте детали на машине. Если ваша машина не может справиться с плотной тканью ковра, соедините подкладку с сумкой ручным швом. При желании пришейте на остром конце клапана магнитную застежку или кнопку.

Сумка готова к использованию! Я выбрала яркий, тонкий коврик, которого хватило на небольшую сумочку. Обнова вызвала шквал вопросов у подруг и знакомых, захотевших иметь такой же аксессуар на текущее лето. Шить сумки для всех желающих, у меня нет энтузиазма, поэтому и была написана эта инструкция. Надеюсь, что подробное объяснение всех шагов позволит многим мастерицам создать сумки с собственным дизайном.