Убираем пятна алкоголя с деревянной мебели. Понадобится растительное масло и мягкая ткань: берем на заметку

Бесспорно, древесина считается довольно практичным материалом. Стоит отметить, что деревянная мебель смотрится очень красиво. Однако в результате небрежного использования ее можно испортить. Очень часто на ней остаются пятна алкоголя. Что же делать в таком случае? Чем и как их удалить? Есть несколько эффективных способов. Об одном из них хочу вам рассказать в данной статье.

Алгоритм действий

Если вы решили воспользоваться данной инструкцией, то вам не обойтись без растительного масла. Например, кокосового, оливкового или рапсового. Работать нужно мягкой тканью. На нее нанесите немного растительного масла. Далее начинайте его втирать в деревянную поверхность.

Эта процедура у вас займет около одной минуты. Может быть так, что масла еще потребуется добавить. Втирать нужно до тех пор, пока пятно полностью не исчезнет. Когда нужный результат будет достигнут, обрабатываемую поверхность хорошенько протрите сухой тканью.

Нужно, чтобы на мебели не оставалось остатков масла. Данный способ довольно простой, его можно порекомендовать для удаления свежих пятен. Если алкоголь проник глубоко в волокна, испорченное покрытие вам придется удалять и наносить новое.

Альтернативные варианты

Если этот способ оказался неэффективным, то попробуйте воспользоваться мебельным лаком. Деревянную поверхность также можно отбелить перекисью водорода или аммиаком 3 %. Домашние умельцы также удаляют въевшиеся пятна мелкозернистой наждачной бумагой. Наждачкой проводить нужно вдоль волокон. После этих действий поверхность остается хорошенько промыть и обработать льняным лаком.

В заключение

Древесина обладает высокими сорбционными свойствами, в результате чего этот материал быстро впитывает любые жидкости. Это следует учитывать и беречь деревянную мебель от попадания влаги на ее поверхность.