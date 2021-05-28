Устойчивость рыболовства после цунами в Тохоку

Небольшому японскому рыболовному сообществу, разрушенному Великим землетрясением и цунами в Восточной Японии в 2011 году, удалось оправиться от бедствия благодаря совместной деятельности сообщества, несмотря на склонность к индивидуалистски-конкурентному поведению в рыболовстве — совместная деятельность, которая продолжалась много лет спустя.

Социальный ученый, который годами беседовал с рыбаками в рыбацкой деревушке Исохама, обнаружил, что между рыбаками существует давний континуум конкурентных и коллективных усилий, с потенциальными ответвлениями на то, как государственная политика может лучше способствовать повышению устойчивости после стихийных бедствий и других бедствий.

Результаты опубликованы в журнале Предотвращение стихийных бедствий и управление ими в марте 2021 г.

Длинное тихоокеанское побережье Тохоку, на северо-востоке Японии, где землетрясение 2011 года произошло в эпицентре, хорошо известно благодаря высокому качеству рыболовных угодий из-за слияния теплых и холодных течений. Около 96 процентов рыбной промышленности в префектуре Тохоку связано с мелкомасштабным рыболовством.

То, что случилось с деревней Исохама, является типичным примером того, как рыболовные сообщества в этом регионе пострадали от стихийного бедствия. Большинство географических объектов Исохамы были сметены цунами, а все его здания и сооружения полностью исчезли. Почти все рыбацкие лодки поселка были уничтожены, а девять из 44 рыбаков погибли. Выжившие рыбаки и другие члены общины были рассеяны и первоначально переселились в окрестные деревни и города.

В области исследований стихийных бедствий учеными было разработано понятие «утопия стихийных бедствий» для объяснения феномена временного коллективного поведения, которое проявляется среди пострадавших от чрезвычайной ситуации, но быстро исчезает после того, как чрезвычайная ситуация прошла. Многие социологи, исследующие аспекты землетрясения и цунами 2011 года, сообщили о появлении многочисленных совместных действий по восстановлению или утопий бедствий в рыбацких сообществах вскоре после бедствия. Их типичное поведение, состоящее в соревновании в нормальное время, было заменено коллективными операциями при возникновении серьезной чрезвычайной ситуации.

Однако восстановление после аварии в Тохоку — длительный и непрерывный процесс, и Хироки Такакура, профессор социальной антропологии в Университете Тохоку, смог выявить продолжающиеся совместные действия наряду с повторным появлением конкурентного поведения спустя долгое время после того, как чрезвычайная ситуация миновала. Концепция «катастрофической утопии» недостаточно объясняет этот длительный процесс восстановления.

После почти ежемесячных собеседований с примерно 50 рыбаками Исохамы и членами сообщества в течение четырех лет с 2015 по 2019 год, наряду с исследованиями юридических данных о правах на рыболовство и литературой по истории сообщества и отчетами местных органов власти о восстановлении после стихийных бедствий в этом районе, Такакура смог создать богатая этнография прибрежной культуры Тохоку, которая лучше объясняет устойчивость рыбацких сообществ в ответ на катастрофу цунами.

Вскоре после цунами правительство разработало программу по удалению мусора с побережья и восстановлению инфраструктуры рыболовства, одновременно предоставляя перемещенным рыбакам временный источник дохода. Благодаря этому процессу у местных рыбаков была возможность встретиться с другими жителями, пообщаться и обменяться идеями в гавани. Они хотели чем-нибудь заняться как выжившие и согласились на рыбалку фиксированной сетью. Они вместе нашли веревку и сети в мусоре на пляже и починили их. Поскольку все выжившие рыбаки потеряли лодки и сети, они поменяли ловлю рыбы на нескольких оставшихся лодках, и прибыль распределилась поровну между участниками.