Узнайте о новинках Wejo, CMC, iMerit, Plus, oVice и Michigan на мероприятии по мобильности TechCrunch

Мы находимся в финальной стадии подготовки к TC Sessions: Mobility 2021, которая состоится 9 октября, и новые возможности продолжают поступать. Мы составили однодневную повестку дня с большим количеством программ, чтобы вы были вовлечены, информированы и держались на пути к построению более сильного бизнеса. Вы всегда найдете потрясающих спикеров — одних из самых новаторских умов — на главной сцене и в секционных сессиях.

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«Мне понравились громкие докладчики от таких компаний, как Uber, но именно в индивидуальных презентациях вы действительно начинали вникать в суть разговора и видеть, как эти мобильные партнерства воплощаются в жизнь». — Карин Мааке, старший директор по коммуникациям FlashParking.

У нас есть еще одна интересная новость. Мы проводим питч-сессию для начинающих стартапов, которые участвуют в выставке TC Sessions: Mobility. Каждому стартапу дается пять минут на презентацию участникам в секционном заседании. Помните, что эта конференция имеет глобальный охват — поговорим о видимости! Хотите подать заявку? Купите пакет участника на ранней стадии стартапа, так как у нас осталось только 2 пакета.

Хорошо, тогда … давайте посмотрим на некоторые из секционных и основных сессий, которые ждут вас на TC Sessions: Mobility 20201.

Среда, 9 октября г., 10:00 -10: 50 PDT

Узнайте, насколько новая и инновационная модель CMC по выводу на рынок новых технологий своих клиентов выходит за рамки типичной демонстрационной или пилотной программы, вплоть до запуска продукта и поддержания жизнеспособности рынка. Послушайте экспертную группу о том, как программирование CMC уникально, инновационно и меняет правила игры.

Нил Бест, директор по обслуживанию клиентов, Калифорнийский центр мобильности (CMC)

Билл Брандт, советник по развитию бизнеса, Zeus Electric Chassis

Марк Роусон, главный операционный директор, California Mobility Center (CMC)

Скотт Унгерер, Основатель и управляющий директор EnerTech Capital

Среда, 9 октября г., 10:45 -11: 05 PDT

Будущее мобильности начинается с транспортных решений следующего поколения. Участники услышат от некоторых из самых новаторских имен о возможностях, которые ждут, когда государственные и частные организации объединятся, чтобы революционизировать наши представления о технологиях. К Тревору Павлу, главному директору по мобильности из Мичигана, присоединится Нина Грумс Ли, директор по продуктам May Mobility.

Нина Грумс Ли, директор по продуктам, May Mobility

Тревор Пол, директор по мобильности, штат Мичиган

Как пограничные кейсы и данные позволят использовать автономный транспорт в городах по всей территории США

Среда, 9 октября г., 12:40 — 13:00 PDT

Plus применяет технологию автономного вождения для запуска управляемых автономных грузовиков сегодня, чтобы значительно повысить безопасность, эффективность и комфорт водителя, одновременно решая критические проблемы в сфере дальних перевозок — нехватку водителей и высокую текучесть кадров, рост затрат на топливо и достижение целей в области устойчивого развития. Этим летом начнется массовое производство нашей системы контролируемого автономного вождения PlusDrive. В ближайшие несколько лет десятки тысяч тяжелых грузовиков с приводом PlusDrive будут ездить по дорогам. Главный операционный директор и соучредитель Plus Шон Керриган расскажет о PlusDrive и о наших успехах в глобальном развертывании этого встроенного решения. Он также поделится нашим опытом совместной работы с ведущими мировыми производителями комплектного оборудования и партнерами по автопарку для разработки и масштабного развертывания автономных грузовиков.

Шон Керриган, главный операционный директор и соучредитель, Plus

Среда, 9 октября г., 11:00 — 11:50

Данные будут играть жизненно важную роль в решении критических пограничных ситуаций, необходимых для получения разрешения города и масштабного развертывания автономного транспорта. Пилотные проекты реализуются в США, и такие города, как Лас-Вегас, являются лидерами в области прогрессивных политик, тестирования и внедрения. Но как эти проекты, включающие ограниченное количество транспортных средств, получают одобрение города, расширяются на более крупные географические районы, включают больше вариантов использования и обслуживают большее количество людей? Присоединяйтесь к нашей экспертной групповой дискуссии, поскольку мы изучаем прогресс, проблемы и перспективы в использовании данных для обеспечения нескольких видов автономного транспорта в крупных городах США.

Крис Баркер, основатель и генеральный директор CBC

Радха Басу, основатель и генеральный директор iMerit

Майкл Шервуд, ИТ-директор, Лас-Вегас

Среда, 9 октября г., 13:45 — 14:05

Wejo предоставляет точные и непредвзятые уникальные данные о поездках, собранные по миллионам подключенных автомобилей, чтобы помочь местным, государственным, областным и федеральным правительственным органам визуализировать условия дорожного движения и заторов. Разблокируйте более глубокое понимание тенденций мобильности, чтобы принимать более обоснованные решения, поддерживать разработку политики и более эффективно решать проблемы для ваших городов.

Бретт Скотт, вице-президент по партнерству

Среда, 9 октября г., 13:45 — 14:05

В связи с тем, что удаленная работа становится новой нормой, а массовые переезды из города в японскую деревню становятся все более популярными, тенденция владения личным автомобилем растет день ото дня. Во время этой сессии мы услышим Сэ Хён Чжон, серийного предпринимателя, основателя и генерального директора oVice. oVice — это гибкий инструмент коммуникации, который упрощает гибридные удаленные и виртуальные встречи. В частности, надежда, которая может спровоцировать внезапное расширение японской мобильности и транспортной инфраструктуры.

Сэ Хён Чон, основатель и генеральный директор, oVice