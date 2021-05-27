Делайте по стежку в день: ритуал с иголкой и ниткой поможет сбыться вашим желаниям

Желания и мечты делают нашу жизнь значимой. Каждому хотелось бы, чтобы его сокровенные желания когда-нибудь сбылись. Было бы еще лучше, если бы это могло легко и просто произойти. У нас хорошие новости! Есть способ, который вам поможет в исполнении! Метод появился очень давно, еще во времена молодости наших прабабушек. Ритуал очень простой и ни к чему не обязывающий, не требует каких-либо специальных предметов. Самое главное, что вам понадобится, – это игла. У каждого есть она в доме, правда?

А вы представляете, что с помощью этого простого предмета можно заниматься чем-то другим, кроме шитья? Этот метод исполнения тайных желаний проверен многими людьми. И большинство говорит, что действительно через 40 дней все, что вы пожелали, сбудется.

Что нужно для ритуала?

Вам не понадобятся заклинания. Все, что вам нужно, – это длинная нитка, иголка и ваши вещи. Конечно, поможет и вера в то, что ваша мечта сбудется. Нужно продеть нить через иглу, произнеся желание. Выражайтесь очень четко. Нити должно хватить на то, чтобы сделать ею 40 стежков. Если нить закончилась, не следует вдевать новую и продолжать: это признак того, что на данный момент ваше желание не может сбыться.

Как проводить ритуал?

Сначала сделайте стежок, затем вставьте иглу в ткань на день и отложите в сторону. На следующий день сделайте еще один стежок. Стежки должно быть ровными, чтобы ваше внутреннее желание могло быть реализовано без препятствий.

Сам ритуал длится ровно 40 дней. Ежедневно стоит делать по одному ровному стежку. В последний день нужно четыре раза произнести свое желание. С каждым произнесением вы последовательно поворачиваетесь в четырех направлениях света. Затем сразу же завяжите на нити узелок.

Если вы все сделаете правильно, то через 40 дней после ритуала ваша мечта сбудется. Если же вы в чем-то допустили ошибку, то может так произойти, что желание не осуществится. Поэтому будьте крайне внимательны.