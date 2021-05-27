10 стрижек, которые сделают образ гламурным. Главная изюминка — косая челка

Смена имиджа всегда является хорошим способом внести небольшие изменения в свою жизнь. Если хочется чего-то нового и необычного в образе, то стоит выбрать косую челку. Прически с челкой помогут сделать лицо более выразительным, а также немного омолодит его. Большим плюсом является универсальность, так как такие стрижки отлично подойдут любой женщине, независимо от ее возраста.

С косой челкой интересно будет смотреться любая стрижка. Предлагаем вашему вниманию примеры гламурных образов с косой челкой.

Волосы средней длины

На фото выше представлена очень стильная стрижка с косой челкой. Эта эффектная прическа визуально сделает лицо более молодым и привлекательным. Она особенно подходит барышням с круглым лицом. Средняя длина волос и косая челка визуально делают его более овальным.

Боб

Стрижка боб на черные волосы поможет придать образу некоторую готическую атмосферу.

Эта прическа выглядит очень оригинально. Удлиненная косая челка визуально поможет сделать лицо более овальным.

Пикси

Если хочется сделать свой образ более независимым и современным, то стоит в качестве прически выбрать ультракороткую стрижку пикси.

Длинная косая челка в сочетании с пикси отлично подходит обладательницам круглого лица. Если у вас лицо овальное, лучше выбрать короткую челку.

Многослойная стрижка до плеч

Такая прическа притягивает внимание к глазам. Многослойная прическа хороша тем, что она делает внешность более милой и нежной. В данном случае она делает образ более завершенным и гармоничным.

Челка омбре

Эта косая челка с окрашиванием омбре и красиво завитые локоны в сочетании с ярким цветом волос делают образ потрясающим без особых усилий. Это роскошная прическа, которая идеально подойдет для женщин всех возрастов. Челка укладывается в ту сторону, куда волосы сами ложатся. Тогда будет легче поддерживать прическу без использования утяжеляющих средств для укладки.

Длинные волосы

Красивые ухоженные длинные волосы сами по себе являются украшением женщины.

Косая челка в данном примере достаточно тонкая, чтобы не утяжелять создаваемый образ.

Небрежный повседневный стиль

Это отличный и очень удобный вариант, который хорошо подойдет для каждодневной носки.

Симпатичная прическа булочка с челкой отлично подходит для любого типа волос.

Образ кэжуал шик

Любая девушка будет выглядеть привлекательно с этой прической, выполненной в стиле кэжуал шик.

Добавьте волосам несколько светлых бликов. Это сделает образ более оригинальным.

Коса набок

Красивая коса, уложенная набок, и легкая небрежность прически делают образ нежным, женственным и романтичным. Косая челка, открывающая лоб, помогает выгодно подчеркнуть красивые черты лица.

Шегги

Сейчас большой популярностью пользуется стрижка шегги, что в переводе означает “лохматая”. Легкий “беспорядок” на голове достигается путем умелой работы стилиста. Такая прическа придает волосам дополнительный объем. Она смотрится свежо и натурально. Косая челка делает стрижку шегги более задорной. Она визуально омолаживает, поэтому является хорошим вариантом для зрелых женщин.