Скандалы: «За себя и за того парня»

Вячеслав Володин вошел в топ депутатов-прогульщиков Государственной думы-2021

Десятки депутатов Госдумы нарушают свой же регламент. Запрет на голосование вместо отсутствующих в зале заседаний коллег фактически отменен, хотя раньше за такое могли лишить мандата. Sobesednik.ru раскрыл имена самых злостных нарушителей. 12 мая 2021 года перед Госдумой во второй раз отчитывался премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава кабмина указал, что 2021 год должен стать переломным в победе над коронавирусом, а Минфин сделал все возможное и невозможное, чтобы сбалансировать бюджеты регионов. Аккомпанировал чиновнику председатель Госдумы Вячеслав Володин, защищавший правительство от критических вопросов и буквально рассыпавшийся в комплиментах к нему.

– Посмотрите, какая работа делается в ежедневном формате и насколько все министерства вовлечены в эту работу – и министерство здравоохранения, и другие ведомства. И этим мы отличаемся от других стран. Просто когда все хорошо, мы не ценим. Видим отличия, но не отмечаем их, – говорил председатель ГД.

Отчет закончился, и Мишустин покинул заседание. Вместе с ним ушел и Володин.

Но несмотря на свое физическое отсутствие в зале, спикер Госдумы продолжил голосовать за законопроекты. Так, Володин «поддержал» поправки в Лесной кодекс, а также изменения в законы «О рекламе» и «О военной службе».

На кадры трансляции попал эпизод, как на место Володина пересел вице-спикер Иван Мельников. Но карточка для голосования спикера осталась на месте, что позволило его коллеге нажимать кнопку «за себя и за того парня». При этом Мельников является членом оппозиционной КПРФ. Но чего не сделаешь, чтобы прикрыть товарища из «ЕдРа».

Вообще Володин является одним из депутатов, которые просто не могут усидеть до конца заседания. «Собеседник» не смог найти слушаний за последние месяцы, где спикер бы находился от звонка до звонка. Вот и 18 мая он ушел уже через 25 минут после начала пленарки. Но голосовать продолжил, следует из данных самой Госдумы. Судя по трансляции, помимо Ивана Мельникова, ему в этом мог помочь однопартиец и вице-спикер ГД Александр Жуков.

При этом критику в адрес нижней палаты парламента Володин категорически не приемлет.

– Зачем дискредитировать парламент? У нас и так много вызовов! Начинаем изнутри разваливать. Вот заместители, посмотрите, 100% явка! – говорил спикер в середине апреля в ответ на критику посещаемости заседаний ГД.

Через месяц «Собеседник» застал прекрасную картину: уже спустя 2 часа после начала слушаний президиум руководства Госдумы пустовал. На месте был только Александр Жуков.

цитата

«Депутат обязан обеспечить надлежащее хранение и использование карточки для голосования. Свое право на голосование он осуществляет лично», – регламент Госдумы. (За систематические прогулы он предусматривает лишение мандата, но единственным, кого за это наказали, стал оппозиционер Илья Пономарев. – Прим. Sobesednik.ru).

Яровая с краю

Пройдя путь из партии «Яблоко» и фонда Михаила Ходорковского «Открытая Россия»*, Ирина Яровая стала одним из самых известных депутатов Госдумы. На ее счету – ряд репрессивных законов, наиболее известным из которых стал «пакет Яровой», ужесточающий наказание за терроризм и экстремизм. Одной из последних ее инициатив стало предложение ввести в начальной школе дисциплину «Моя Россия» для изучения истории в начальных классах.

Правда, с дисциплиной самой Яровой есть большие проблемы. В 2020 году она вошла в топ депутатов-прогульщиков, составленным СМИ. Как выяснил «Собеседник», в 2021-м ситуация не сильно изменилась.

В схеме рассадки депутатов за Яровой закреплено место в президиуме – с краю, рядом с Игорем Лебедевым. Но раз за разом ее кресло пустует. Вот и 18 мая 2021 года Яровой не было на своем месте. Но ее голос снова и снова появлялся в думской системе. Среди прочего, отсутствующая Яровая «проголосовала» за скандальный законопроект, запрещающий избираться в Госдуму лицам, сотрудничавшим с «экстремистскими организациями» еще до признания их таковыми. Документ получил неофициальное название «Закон против ФБК» (Фонд борьбы с коррупцией внесен Минюстом РФ в реестр «иностранных агентов». – Прим. Sobesednik.ru).

20 апреля 2021 года. Яровая выдерживает всего один час, после чего покидает президиум Госдумы. Альтер-эго депутата продолжает решать судьбу страны, хотя его никто не видит. Кнопка «за» нажимается в общей сложности 49 раз. Среди прочего, Яровая одобрила штрафы для СМИ за ссылку на контент СМИ-иноагента без маркировки. Кроме того, был поддержан закон о контроле за отсрочкой и освобождением от военной службы.

Из оппозиции во власть

«Я думаю, что все, кто в этом зале сидит, заинтересованы в том, чтобы здесь не было тех лиц, которые открыто поддерживают или участвуют в экстремистских и террористических организациях. Есть одна политическая партия – в своей декларации открыто говорит, что Крым не является территорией России. Мы считаем, что угроза. И мы считаем, что подобных партий и кандидатов здесь (в парламенте) быть не должно», – эти слова принадлежат депутату-единороссу Андрею Альшевских. Так на заседании Госдумы он комментировал законопроект о запрете избираться в парламент лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций.

Неделей ранее Альшевских не был столь разговорчив, потому что на большей части заседания его не было. 14:57 – на общем кадре с трансляции заметно пустующее кресло депутата на втором ряду. Но несколько минут спустя голос Альшевских «за» появляется при голосовании за законопроект о публичных слушаниях (и еще за десяток документов). Заметно, что монитор депутата включен. Соседнее с Альшевских место занимает депутат Наталия Пилюс. Можно предположить, что именно она могла нажать нужную кнопку при голосовании.

Эта история не исключение. Похожее произошло на заседании 27 января. Альшевских на своем месте нет, его голос в системе – есть. 17 марта – то же самое. Но вновь на своем месте Наталия Пилюс, вероятно, и выручившая товарища по партии.

Сам Альшевских хорошо знаком с деятельностью оппозиции, потому что сам не так давно был ее частью. В нулевых годах он являлся членом КПРФ, по списку этой партии избрался депутатом областной думы Законодательного собрания Свердловской области. Затем вместе с соратником Навального Леонидом Волковым создал комитет «Право выбора», ставший оппозицией губернатору Александру Мишарину. Но в 2016-м году Альшевских переметнулся в «Единую Россию» – будучи членом ЕР, поддержал повышение пенсионного возраста.

Депутат-следователь

Наказание за публикации данных силовиков, ужесточение оборота оружия, тюрьма для руководителей иностранных нежелательных НКО. Все эти инициативы появились благодаря депутату-единороссу Василию Пискареву. Долгие годы он работал в Следственном комитете, но в 2016-м был избран в Госдуму. По слухам, причиной перехода стал длительный конфликт между Пискаревым и главой СК Александром Бастрыкиным.

В последние месяцы Пискарев стал одним из самых ярких депутатов – благодаря своим запретительным инициативам. Но сам народный избранник не всегда следует закону и тоже подвержен «кнопкодавству».

23 марта. Госдума рассматривает законопроекты об ограничении распития алкоголя и вносит изменения в закон «О полиции». Пискарев «голосует» за, но его кресло пустует.

Как следует из трансляции, депутат вернулся на свое место к 15 часам, когда представлять законопроект об изменениях в КоАП вышел замглавы МВД Игорь Зубов. Надо ли говорить, что и этот документ депутат поддержал.

«Каждый должен голосовать лично»

По словам депутата от ЛДПР Сергея Иванова, до VII созыва в Госдуме была юридическая возможность голосовать по доверенности. Затем она была отменена.

– Сейчас каждый должен голосовать лично, – говорит он. На практике же этого не происходит, – отмечает Иванов. – Многие депутаты просто оставляют свои карточки для голосования а зале пленарных заседаний.

– Участия в пленарных заседаниях в режиме «онлайн» не предусмотрено, – соглашается его коллега из «Единой России» Вячеслав Лысаков. – И если ты находишься на удаленке, то ты можешь составлять документы, переписываться с избирателями – это можно делать и не выходя из дома.

В «кнопкодавстве» мы уличили несколько десятков депутатов. Среди них: Виталий Милонов (ЕР), Олег Шеин (СР), Валентина Терешкова (ЕР), Сергей Боярский (ЕР), Олег Нилов (СР), Геннадий Онищенко (ЕР), Сергей Чепиков (ЕР), Максим Кудрявцев (ЕР), Олег Колесников (ЕР), Борис Гладких (ЕР) и многие другие. Некоторые из них уже заявили, что будут участвовать в выборах в Госдуму VIII созыва.

Общероссийское голосование состоится 19 сентября.

*Фонд «Открытая Россия» не является движением «Открытая Россия», признанным в РФ «нежелательной организацией».

Справка

Как мы это выясняли

Госдума не публикует список депутатов, зарегистрировавшихся на заседании. Поэтому нам пришлось отсмотреть десятки часов трансляций, а затем проверить поименный список результатов голосования. Шулерство в стане «народных избранников» можно вскрыть благодаря сайту Госдумы – несколько лет назад на нем была опубликована рассадка депутатов. По общим кадрам с трансляции можно понять – кто «голосует» тогда, когда его в зале нет.

Илья Давлятчин