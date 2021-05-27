Как не допустить захвата аквариума улитками: естественные методы борьбы без применения химикатов

Чтобы аквариум процветал, нужно немало сил и труда. Представьте себе: вы заполнили его красивыми рыбами, настроили оборудование, посадили водоросли. Но через некоторое время на дне аквариума можно заметить новых обитателей – улиток. Они начинают быстро размножаться, засоряя собой дно, а потом и воду. К счастью, от них можно избавиться естественными методами, не применяя при этом химикатов. Расскажем ниже, как это сделать.

Откуда берутся улитки?

Крошечные улитки появляются в аквариуме, даже если вы не покупали их. Они слишком быстро размножаются, заполняя все дно и загрязняя воду. Избавиться от них сложно, даже если полностью вычистить аквариум. Чаще всего улитки попадают в воду вместе с растениями. Их яйца настолько маленькие, что их невозможно увидеть невооруженным взглядом. Они цепляются за листья водных растений. Когда вы устанавливаете их в аквариум, улитки в комфортной для себя среде начинают вылупляться из яиц.

Реже яйца попадают в аквариум вместе с щебнем гравия. Чтобы обезопасить себя от улиток, опытные аквариумисты помещают купленные растения на карантин. Перед посадкой в аквариум гравий промывают разбавленным отбеливателем. Нельзя выливать воду из пакетов, в которых вы принесли домой новых рыбок. В ней тоже могут быть яйца улиток.

Виды улиток-вредителей

Иногда никакие меры предосторожности не помогают, и улитки загадочным образом появляются в аквариуме. Не все они вредны для воды и рыб. К улиткам-вредителям относятся:

прудовики;рамшорнские;трубные.

Прудовики – самые распространенные улитки, с которыми вы можете столкнуться. Сами по себе они не несут никакого вреда, но они слишком быстро размножаются. Распознать этих улиток можно по округлым раковинами размером с горошину. Прудовики слишком активно откладывают яйца, загрязняя стекла, растения, украшения аквариума.

Рамшорнские улитки имеют высокие раковины в форме спирали. Они тоже слишком активно размножаются, загрязняя аквариумы. Но они чуть крупнее прудовиков, а их популяцию легче контролировать. Если у вас в аквариуме живут 3-4 такие улитки, они не причинят вам никаких проблем.

Трубных улиток можно узнать по конусообразным спиральным раковинами. Крупные особи могут вырастать до 2,5 см в длину. Эти улитки любят зарываться в гравий, поэтому их сложно отыскать. Они не откладывают яиц, но быстро размножаются, заполняя своими отходами все дно аквариума. Эти улитки тоже не принесут проблем, если в аквариуме живет 3-5 улиток. Скорее всего, вы даже не заметите их присутствия.

Нужны ли улитки в аквариуме?

Любые улитки – полноправные обитатели аквариумов, их присутствие не приведет к гибели рыб и растений. По-своему они даже полезны. Улитки – мусорщики, они убирают отходы от рыб, несъеденную пищу и другой мусор. Они любят питаться водорослями, но не вредят им.

Маленькие улитки не обладают красивым внешним видом. Если вам это не кажется проблемой, вы можете не считать их за вредителей. Небольшое количество улиток не принесут никаких проблем.

Первые трудности начинаются, когда популяция улиток начинает хаотично расти. Эти моллюски активно дышат, выделяют отходы и умирают, загрязняя воду. Большая популяция рыб увеличивает биологическую нагрузку на аквариум. Это ухудшает условия жизни рыб и приводит к их преждевременной гибели.

Как контролировать популяцию улиток?

Главная проблема заключается в том, что улитки не будут спокойно жить в аквариуме. Они будут стремиться к размножению, поэтому их популяцию нужно постоянно контролировать. Самый простой способ: физически удалять их из аквариума. Для этого на его дне можно расставить ловушки. Их можно купить в зоомагазине или сделать своими руками.

Подумайте о причине, которая спровоцировала активный рост популяции. Улитки часто размножаются из-за избытка еды. Они питаются тем же кормом, что и рыбы. Чем больше его, тем лучше для популяции. Если вы перекармливаете рыб, улитки быстро заполонят ваш аквариум.

Как не допустить размножения улиток?

Самое главное – не перекармливать рыб. Часто на упаковках с кормом пишут, что корм нужно засыпать в аквариум по несколько раз в день. Опытные аквариумисты кормят рыб не чаще одного раза в день. Не нужно сыпать его с избытком. Рыбам хватит столько корма, сколько они успеют съесть за 2-3 минуты. Все остальное все равно осядет на дне или попадет в фильтры. Несъеденная пища – лучший корм для улиток. Если ее не хватает, улитки не смогут конкурировать с рыбами и начнут медленнее размножаться.

Улитки активно питаются водорослями, поэтому не нужно засаживать ими весь аквариум. Если растения разрослись, нужно руками удалить их излишки. Чтобы контролировать рост водорослей, не перекармливайте рыбу и следите за освещением аквариума.

Регулярная чистка аквариума сводит размножение улиток на нет

Вода – главный фактор, влияющий на здоровье аквариума. Поэтому она всегда должна быть чистой. Когда в аквариуме накапливаются отходы жизнедеятельности рыб, разлагающийся корм и гниющие растения, вода начинает портиться. Растущая популяция улиток только усугубит процесс. Чтобы рыбы не погибли, регулярно меняйте воду.

Для аквариумов, где нет живых растений, достаточно менять 15-20 % воды каждую неделю. Если у вас есть водоросли, чистить водоем можно раз в 2 недели-месяц.

Очистить дно аквариума можно специальным пылесосом. Он промывает гравий и одновременно вливает внутрь чистую воду. Пылесос удаляет остатки пищи, который питаются улитки. Это существенно сокращает скорость роста их популяции.

Аквариумные рыбки, которые едят улиток

Рыбы могут быть и плотоядными. Чтобы контролировать популяцию улиток-вредителей, можно подселить в аквариум рыб, которые будут питаться ими. К ним относятся:

Зеленая рыба-фугу. Она питается улитками, но ее нельзя держать в аквариуме на постоянной основе. Для нее нужна солоноватая вода. Фугу питаются другими рыбами, поэтому их нужно держать в отдельном аквариуме.Рыба-клоун и мраморная боция. Эти рыбы тоже питаются улитками, но они вырастают достаточно крупными. Разводить их можно только в больших аквариумах.Золотая рыбка. Их часто используют для борьбы с улитками в аквариумах, установленных в зоомагазинах. Этих рыб подсаживают туда на время, чтобы сократить популяцию. Их нельзя держать в общем аквариуме на постоянной основе, для них нужен отдельный резервуар. Улитки-убийцы. Это не рыбы, а вид моллюсков, который питается беспозвоночными. Они охотятся и поедают более мелких улиток.Кори и другие падальщики. Этих рыб можно держать в общем аквариуме, если вы хотите избавиться от всех улиток. Они не едят взрослых особей, но питаются их яйцами, что позволяет быстро сократить популяцию.

Перед добавлением новых рыбок в аквариум обязательно убедитесь, что они не принесут вреда уже имеющимся обитателям.

И улиток можно полюбить

Не стоит воспринимать аквариумных улиток в качестве злостных вредителей. Не нужно полностью избавляться от их популяции. Улитки не принесут много вреда, если их держать под контролем. Наоборот, они будут чистить стекла и воду в аквариуме, питаясь мусором и лишней едой.

Улитки по-своему забавные. Они любят неспешно ползать по стенкам и игрушкам, установленным в аквариуме. Иногда улитки расслабляются и просто плавают по течению. Сами по себе они не вредят рыбам и не мешают им жить, поэтому нет нужды удалять их, если они вам не мешают. Просто следите за тем, чтобы они не размножались слишком быстро, и регулярно меняйте воду в аквариуме.