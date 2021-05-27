Lucid Motors раскрывает все технологии своего полностью электрического седана Air

Восемь месяцев спустя Lucid Motors продемонстрировала финальную версию своего полностью электрического седана Air, компания наконец-то раскрыла внутренние технологии салона — от изогнутого 34-дюймового дисплея и второго сенсорного экрана до базового программного обеспечения, интегрированных приложений и Amazon Голосовой помощник Alexa — который водители и пассажиры будут использовать, когда автопроизводитель начнет поставки автомобиля во второй половине года.

Цель компании Lucid User Experience, или Lucid UX, — включить все технологии, которые могут понадобиться клиентам в автомобиле по цене от 80 000 до 169 000 долларов, без добавления беспорядка и путаницы.

«Мы действительно старались следовать строгому принципу простоты использования и короткой кривой обучения, чтобы получить быстрые ответы и общее ощущение элегантности», — сказал в недавнем интервью Дерек Дженкинс, руководитель отдела дизайна Lucid. «Я как бы хотел отойти от того, чтобы это выглядело слишком техническим, научно-фантастическим или табличным, и действительно перейти к чему-то, что больше соответствовало бренду и нашему духу дизайна».

Интерьер не такой суровый, как Tesla Модель 3 или Tesla Модель Y не так переполнена, как некоторые немецкие роскошные автомобили. Дженкинс и его команда попытались поразить эквивалент Златовласки идеальной миской технической каши.

«В начале проекта я всегда говорил команде:« Послушайте, я хочу, чтобы моя мама смогла сесть в эту машину и понять это с первого раза », — сказал Дженкинс. «Она должна быть в состоянии инстинктивно знать, вероятно, выключатель света и дверные замки находятся с левой стороны, потому что они всегда там и не должны копаться в этих вещах. Или что климат-контроль, вероятно, находится на нижнем экране, потому что он часто и традиционно был там. Я просто чувствовал, что он должен обладать интуицией и некоторой степенью простоты, но при этом иметь впечатляющие функции и систему, которая может расти ».

Аппаратное обеспечение

Изогнутый 34-дюймовый дисплей 5k, называемый стеклянной кабиной, плавает немного над приборной панелью и является наиболее заметным оборудованием в автомобиле, хотя и не единственным компонентом, о котором стоит упомянуть. На самом деле это три отдельных дисплея, размещенных под одной стеклянной пластиной — метод, который Mercedes-Benz использовал в своем 56-дюймовом гиперэкране. В крайнем левом углу находится сенсорный экран, на котором Lucid разместила наиболее важные или основные элементы управления автомобилем, такие как обогреватели окон, освещение и настройки стеклоочистителей.

Средний экран — это комбинация приборов, на которой водитель увидит скорость и оставшийся заряд батареи. В правой части комбинации приборов находится виджет, который может отображать различную информацию, в зависимости от пользователя, включая навигацию или музыку. На панели приборов водитель также увидит, активирована ли расширенная система помощи водителю.

Справа от рулевого колеса находится еще один сенсорный дисплей, который Lucid называет домашним экраном. Именно здесь будут располагаться навигация, средства массовой информации и коммуникации.

Спускаясь вниз к центральной консоли, находится еще один изогнутый экран, который Lucid назвала «панелью пилота», на котором отображаются элементы управления климатом, функции сиденья, включая функцию массажа, а также все другие настройки автомобиля. Водитель или пассажир могут пролистывать меню с главного экрана вниз на панель пилота, чтобы отобразить подробные элементы управления музыкой или навигацией. А если водителю не нужен дополнительный сенсорный экран, пилотную панель можно убрать, открыв доступ к пространству для хранения вещей за ней.

Стоит отметить, что аналоговые переключатели по-прежнему находятся в автомобиле в трех областях: двери, рулевое колесо и участок пространства между панелью пилота и верхним домашним экраном. Рядом с дверями водитель или пассажиры обнаружат переключатели окон и дверные защелки. Прямо над дисплеем центральной консоли находятся четыре физические кнопки, которые позволяют водителю или пассажиру управлять температурой климата и скоростью вращения вентилятора.

На руле расположена сенсорная панель и два тумблера. Эти кнопки можно использовать для запуска голосового помощника Alexa, включения и выключения расширенных функций помощи водителю, а также для регулировки следующего расстояния в круиз-контроле и громкости.

«Мы провели много исследований в рамках обсуждения аналогового взаимодействия, такого как физические кнопки и цифровое взаимодействие на сенсорном экране», — сказал Дженкинс. «Мы обнаружили, что есть некоторые ключевые функции, с которыми люди все еще хотят иметь физическое взаимодействие».

Транспортное средство также загружено 32 датчиками, включая один лидар, который расположен чуть ниже носовой лопасти на внешней стороне транспортного средства. Ниже — нижний воздухозаборник, а затем — обращенный вперед радар. Остальные радарные датчики расположены на внешних углах. Также есть внешние камеры в носовой части и в верхней части за зеркалом заднего вида.

Внутри автомобиля, прямо под комбинацией приборов, находится камера, обращенная к водителю. Эта камера является частью системы наблюдения за водителем, которая предназначена для обеспечения внимания оператора при включении расширенной системы помощи водителю.

Два других аппаратных элемента, заслуживающих внимания, — это система объемного звучания с 21 динамиком от Dolby Atmos и небольшая винтажная деталь с вентиляционными отверстиями. Люсид хотел, чтобы у Воздуха были физические вентиляционные отверстия, к которым человек мог бы прикоснуться и двигаться, в отличие от Tesla Модель 3, которая требует от пользователя изменения направления воздушного потока через цифровой сенсорный экран. Но Lucid не хотел иметь большую часть вентиляционного отверстия в дизайне в стиле цыпленка, у которого есть дополнительная боковая петля для включения или выключения воздушного потока.

Решение — уменьшенная вентиляционная решетка с круглым циферблатом прямо посередине. Этот диск можно схватить и переместить, чтобы изменить поток воздуха. Его также можно повернуть, чтобы перекрыть подачу воздуха в определенное отверстие.

«Это был прорыв для нас, — смеясь, сказал Дженкинс, — что не является прорывом, потому что это было очень распространено в 60-х и 70-х годах в автомобилях».

Программное обеспечение

За всеми физическими сенсорными экранами и датчиками стоит программное обеспечение, обеспечивающее функции и услуги.

Lucid начал с операционной системы Android Automotive с открытым исходным кодом и на ее основе создал приложения и другие функции. ОС Android Automotive смоделирована по образцу мобильной операционной системы Google с открытым исходным кодом Android, работающей на Linux. Google какое-то время предлагал автопроизводителям версию этой ОС с открытым исходным кодом. В последние годы автопроизводители работали с Google над встроенной ОС Android, которая встроена во все приложения и службы Google, такие как Google Assistant, Google Maps и Google Play Store. Lucid не пошел по пути платформы сервисов Google.

Отсюда Lucid работал с различными сторонними приложениями и интегрировал их в информационно-развлекательную систему, список, который в настоящее время включает iHeartRadio, TuneIn, Pocket Casts, Dolby Atmos, Tidal и Spotify.

Lucid также решила сделать Alexa основной интегрированной системой голосового управления по умолчанию. Lucid Air также будет поставляться с Android Auto и Apple Carplay — приложения, которые запускаются на телефоне пользователя и по беспроводной связи связываются с информационно-развлекательной системой автомобиля. Это означает, что водитель или пассажир могут получить доступ к Google Assistant и Siri через эти приложения, но они просто не смогут управлять такими функциями автомобиля, как климат.

Автомобиль также будет иметь встроенную мобильную связь и Wi-Fi, что позволит Lucid обновлять программное обеспечение автомобиля по беспроводной сети. Возможность обновления по беспроводной сети позволяет компании добавлять новые приложения и услуги.

Будущее

Дженкинс сказал, что они уже рассматривают возможность добавления большего количества контента в информационно-развлекательную систему, включая игры и потоковое видео, которые будут доступны только тогда, когда автомобиль припаркован.

Команда разработчиков Lucid также изучает другие аппаратные дополнения к будущим моделям Air, включая развлекательные дисплеи на задней панели.

«Вы, вероятно, не увидите этого от нас до 2023 года», — отметил Дженкинс. «Мы думаем, что это важная вещь, которую нужно взять с собой в машину, особенно потому, что заднее сиденье — такое приятное место».