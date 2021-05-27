Мать 2 детей думала, что снова беременна, в то время как внутри неё росла опухоль

Лорен Ноулз была вне себя от радости, когда поняла, что ждёт второго ребенка.

Она и её муж, Трент, уже заботились о своем первенце, однако пара не собиралась останавливаться и планировала ещё детей.

Но спустя 7 недель после того, как тест на беременность показал положительный результат, раскрылась шокирующая правда.

Как пишет «The Daily Mail», 27-летняя мать двоих детей Лорен Ноулз из Шотландии на своем опыте прошла через то, с чем никто никогда не должен сталкиваться.

Узнав о своей очередной беременности, Лорен была приятно взволнована, но через 7 недель она ощутила резкое ухудшение самочувствия.

«Будучи на седьмой неделе беременности у меня началось кровотечение, после которого я прошла дополнительные тесты», — сказала Лорен в интервью «The Daily Mail».

Её отправили в больницу на ультразвуковое исследование, и именно тогда ей сообщили ужасные новости.

По словам врачей, у Лорен была «молярная беременность», которая возникает, когда в оплодотворенном яйце имеется дополнительный набор хромосом отца.

Эта проблема может возникнуть во время зачатия, когда эмбрион не развивается, но плацентарная ткань растёт быстро, формируя растущую массу кист.

Хуже того, кисты были злокачественными.

«Опухоль росла в моей утробе, как ребёнок», — сказала Лорен в интервью «The Daily Mail». «Мой организм вырабатывал те же самые гормоны, поэтому тесты на беременность всегда были положительными».

Опухоль продолжала расти

Первым делом врачи удалили раковое образование, после чего Лорен пришлось пройти химиотерапию, которая лишила её волос.

К сожалению, опухоль показала пугающе быстрый рост.

Однажды, после сильных и болезненных схваток, Лорен, наконец, «родила» раковую массу в туалете.

«Я потеряла все свои волосы и через три месяца после начала лечения, «родила» опухоль в больничном туалете», продолжила она в своём интервью «The Daily Mail». «Опухоль была такого же размера, как плод в 17 недель, поэтому мне пришлось изрядно постараться, чтобы вытолкнуть ее из себя».

Но как только это случилось, Лорен была счастлива: «Я была так рада, когда увидела опухоль в унитазе, поскольку я знала, что на этом моё испытание наконец закончилось».

Опухоль была размером с грушу. И когда она вышла, Лорен была счастлива, поскольку знала, что, наконец, избавилась от рака.

Хотя врачи рекомендовали ей не планировать беременность в ближайшее время, Лорен хотела попробовать еще раз.

Ей сказали подождать по меньшей мере год, прежде чем пытаться забеременеть снова. Лорен прислушалась к врачам, а через год забеременела своей дочерью Инди, которой сейчас 10 месяцев.

«Всю беременность я очень боялась, что она снова окажется молярной», — сказала она «The Daily Mail». «Поэтому я не могла насладиться беременностью, как этого хотела».

Но когда она и Трент увидели первое УЗИ и бьющееся сердце, их счастью не было предела.

Дочь пары родилась на 5 недель раньше положенного срока путём кесарева сечения. Их долгожданная девочка появилась на свет совершенно здоровой, и семья была счастлива, что все закончилось хорошо.

Маленькая Инди принесла в семью, которая переехала и теперь живет в Перте, Австралия, много радости.

Лорен надеется, что ее история покажет другим людям, что даже в самых трудных ситуациях есть надежда на лучшее и то, что невозможное всё-таки возможно.

Лорен очень сильная женщина, которая смогла пережить эту сложную ситуацию и двигаться дальше.

Поделитесь её историей со своими друзьями, чтобы рассказать о таком редком состоянии, как «молярная беременность» и пожелать этой семье счастья в будущем!