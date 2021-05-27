Вирус лосося, пришедший из Атлантики, распространился на дикого тихоокеанского лосося с ферм

Ортореовирус рыб (PRV), который связан с повреждением почек и печени у чавычи, постоянно передается между фермами лосося с открытой сеткой и диким молодым чавырей в водах Британской Колумбии, согласно новому анализу геномики, опубликованному сегодня в Достижения науки.

Совместное исследование Университета Британской Колумбии (UBC) и Стратегической инициативы по охране здоровья лосося (SSHI) — партнерство между Fisheries and Oceans Canada (DFO), Genome BC и Pacific Salmon Foundation — прослеживает происхождение PRV до Атлантики. лососевых ферм в Норвегии и обнаружил, что вирус теперь почти повсеместен на лососевых фермах в Британской Колумбии.

Это также показывает, что дикий лосось чавычи с большей вероятностью будет инфицирован PRV, чем ближе они к лососевым фермам, что предполагает, что фермы передают вирус дикому лососю.

Секвенирование генома вирусов с ферм и дикой рыбы также указывает на то, что передача происходит от ферм к дикому лососю.

«Как наши геномные, так и эпидемиологические методы независимо друг от друга пришли к одному и тому же выводу, что лососевые фермы действуют как источник и усилитель передачи PRV», — сказал доктор Гидеон Мордехай, вирусный эколог и сотрудник Liber Ero из UBC Science и исследователь из UBC Medicine. кто руководил исследованием. «Поскольку отдельные строки независимых свидетельств указывают на один и тот же ответ, мы уверены в своем открытии».

Секвенирование 86 геномов PRV помогло исследователям отследить историю появления PRV в Британской Колумбии. По их оценкам, линия PRV в северо-восточной части Тихого океана отделилась от PRV в Атлантическом океане примерно 30 лет назад. Это говорит о том, что внедрение PRV в БК и заражение дикого тихоокеанского лосося — относительно недавнее явление, совпадающее с ростом аквакультуры лосося в провинции, а не с первых попыток завезти атлантического лосося в регион, начиная с 1874 года. .

«Существует много путаницы в отношении того, откуда происходит PRV, передается ли он между выращиваемым и диким лососем, и как разные линии вируса вызывают разную степень тяжести заболевания», — сказал д-р Мордехай. «Секвенирование генома этого исследования ясно показывает, что PRV не является родным для вод Британской Колумбии — он возник в Атлантическом океане и распространился по всему миру благодаря аквакультуре лосося».

В исследовании подчеркивается роль аквакультуры в занесении новых патогенов в новые регионы, где они затем распространяются на диких рыб, и объединяется опыт двух ведущих авторов, доктора Кристи Миллер, ученого из DFO, и профессора Джеффри Джоя, эволюционного генетика UBC. . Он демонстрирует ценность геномики в надзоре за вирусными патогенами, влияющими на важные рыбные ресурсы, и то, как аналитические методы, основанные на эпидемиологии вирусов человека, могут быть адаптированы и применены для сохранения популяций дикого лосося.

Дальнейший анализ геномов PRV, полученных в ходе исследования, показал, что в последние десятилетия наблюдается рост числа инфекций PRV в РМЖ. Этот результат соответствует региональному росту аквакультуры лосося и высоким уровням вирусной инфекции на лососевых фермах.