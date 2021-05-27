Жидкий трикотаж – прочь из гардероба: какие футболки показывают фигуру в худшем свете

Разве может быть сложным выбор простой хлопковой футболки на лето? Нужно всего лишь купить вещь нужной расцветки своего размера. И теперь можно смело комбинировать обновку с любимыми джинсами или классическими брюками. Но в действительности выбор футболки может быть сопряжен с некоторыми сложностями. Существуют нюансы, которые помогут вам в составлении идеального базового гардероба на лето 2021.

Свободный крой вместо облегания

Есть вещи, которые безнадежно устарели. Удалите их из своего гардероба, так как они дешевят и портят ваш внешний вид. Например, к антитрендам этого сезона можно смело причислить облегающие футболки с коротким рукавом, особенно если они изготовлены из тонкого полупрозрачного трикотажа. Подобные модели после пары носок и одной стирки начинают скатываться, терять форму и выцветать. Да и недостатки фигуры обтягивающий трикотаж тотчас же вываливает наружу.

Современные футболки не имеют облегания по фигуре, что обезопасит вас от придирчивых взглядов окружающих. Свободный крой и рукав средней длины показывают, что вы следите за модой. Вырез у трендовых моделей может быть и круглым, и V-образным. Ориентируйтесь на однотонные футболки без принта нейтральных оттенков – такие, которые легко впишутся в ваш базовый гардероб.

Плотность вместо “жидкого” трикотажа

Также при выборе футболки на лето стоит обращать внимание на качество изделия. Десять раз подумайте, прежде чем увидите на распродаже модель по бросовой цене. “Жидкий” тончайший трикотаж может испортить даже модель свободного кроя. Совсем скоро рукава и нижний край этого изделия начнут сворачиваться в трубочку. Да и сам по себе тонкий трикотаж выглядит не очень эстетично. В такой футболке лучше спать, а не разгуливать по улицам.

Средний рукав вместо подворотов

Еще 10 лет назад все прогрессивное человечество ходило в футболках с подворотами на рукавах. Теперь этот прием устарел. Стилисты в наши дни не советуют подворачивать ничего кроме мешковатых вещей. Современная футболка должна закрывать как минимум половину плеча.

Хотите чуть больше расслабленности в образе? Тогда сочетайте футболки не с джинсами, а с классическими брюками и длинными юбками. Ну а чтобы рукав можно было подвернуть, выбирайте футболку оверсайз.

Топы и майки вместо моделей со спущенным плечом

Так называемый “жидкий” трикотаж не может держать форму. Вот почему многие модели из прошлых уличных коллекций имели ниспадание по плечу вместо полноценного рукава. Однако такая модель также безнадежно вышла из моды. И если вы хотите открыть плечо, выбирайте обычную майку-алкоголичку или топ на бретелях.

Простота вместо моделей со сложным декором

Современные футболки крайне минималистичны. Из украшений они имеют лишь принт. А вот стразы, вышивка, кружево и вставки из контрастной ткани считаются пережитком прошлого. Декорированные футболки гораздо сложнее вписать в базовый гардероб, да и образ такие модели серьезно удешевляют.

С чем сочетать?

В базовый гардероб следует поместить футболку, длина которой позволяет изобразить узел на животе. На лето наиболее всего подходят бежевые и белые футболки свободного кроя, которые спасут от жары. Такие футболки можно носить не только с трендовыми светло-голубыми джинсами, шортами и мини-юбками. В более прохладную погоду эта вещь может стать частью многослойного образа в сочетании с удлиненным кардиганом, пиджаком или тренчем.