Родинки и татуировки – проблема: кому нельзя делать перманентную эпиляцию

Многие женщины прибегают к перманентной эпиляции. Этот способ удаления волос надолго сохраняет гладкость и красоту кожи. Он обеспечивает длительный эффект. Однако такой метод борьбы с лишней растительностью имеет противопоказания. В статье мы расскажем о полезных и вредных эффектах перманентной эпиляции.

Сколько длится эффект от процедуры

К перманентным способам удаления волос относятся следующие процедуры:

лазерная эпиляция;фотоэпиляция;электроэпиляция.

С помощью этих методов вы можете избавиться от нежелательных волосков на долгое время. Но это не означает, что эффект от перманентной эпиляции длится всю жизнь. Процедуры приходится периодически повторять.

Лазер и свет воздействуют только на те волосы, которые находятся в самом начале активного роста. Они не удаляют волоски, пребывающие в состоянии покоя.

Поэтому для полного избавления от растительности требуется несколько сеансов. После этого кожа остается гладкой около 1 года.

С помощью электроэпиляции волосы можно удалить на 1,5-2 года. Эта процедура заключается в разрушении волосяных фолликулов электротоком. Она довольно болезненна и занимает много времени. После электроэпиляции кожа нуждается в восстановлении, так как на ней остаются корочки, отеки и покраснение.

Польза процедуры

Через 1-2 года после перманентной эпиляции часть волосков начинает отрастать. Это связано с тем, что волосяные фолликулы продолжают функционировать. Даже с помощью электротока не всегда удается полностью разрушить луковицы волос.

Но если процедура проведена удачно, то растительность на теле и лице становится совсем другой. Отрастающие волоски выглядят более тонкими, светлыми, а иногда практически незаметными. Кроме этого скорость их роста значительно снижается.

Далее мы расскажем о том, в каких случаях нельзя делать перманентную эпиляцию.

Гормональные нарушения

Довольно часто избыточный рост волос у женщин связан с гормональными нарушениями. Поэтому необходимо обратиться к врачу-эндокринологу, выяснить причину чрезмерного оволосения и пройти курс лечения. Только после этого можно приступать к косметологическим способам удаления волос.

Если не лечить гормональные сбои, то перманентная эпиляция станет пустой тратой денег и времени. Волосы будут отрастать очень быстро, если не устранить причину их появления.

Родинки и татуировки

Если у вас имеются родинки и татуировки на проблемных участках, то эпиляцию нужно делать с осторожностью. Перед процедурой эти области необходимо обработать специальным белым карандашом или пастой на основе цинка. В противном случае можно получить ожог.

Эпиляцию нельзя делать при родинках неустановленного происхождения. Перед процедурой нужно посетить дерматолога и убедиться в доброкачественности новообразования.

Беременность и лактация

При беременности необходимо отказаться от световой и лазерной эпиляции. Влияние этих процедур на здоровье будущего ребенка пока еще не изучено. Нежелательно делать и электроэпиляцию. Болезненные ощущения во время сеанса могут негативно повлиять на состояние будущей мамы.

Эти запреты относятся и к периоду грудного вскармливания. В это время в организме женщины изменяется выработка меланина. Перманентная эпиляция может привести к появлению пигментных пятен и родинок.

Фоточувствительность

Если вы проходите курс лечения фотосенсибилизирующими препаратами, то от перманентной эпиляции следует отказаться. Эта процедура противопоказана также людям с высокой светочувствительностью, например страдающим системной красной волчанкой. Иначе после сеанса могут возникнуть ожоги, сильное покраснение кожи, а иногда и обострение аутоиммунного заболевания.

Некоторые лекарства и косметические средства

Некоторые лекарства несовместимы с перманентным удалением волос. К ним относятся следующие группы препаратов:

антибиотики;противовоспалительные средства;антидепрессанты;антигистаминные лекарства;препараты от диабета.

Если вам назначены такие лекарства, то идти на сеанс эпиляции можно только через пару недель после прекращения приема препаратов.

С эпиляцией плохо совместимы косметические средства с ретиноидами, AHA-кислотами и противоугревыми компонентами. Прекратите наносить их на кожу за неделю до процедуры удаления волос.

Заключение

Перманентная эпиляция помогает надолго сохранить красоту кожи и выглядеть привлекательно. Но прежде всего необходимо задумываться о своем здоровье. Поэтому перед процедурой следует посетить врача, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний.