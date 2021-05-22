Не ищут легких путей: Скорпион и не только. Знаки зодиака, которые выбирают сложные отношения

Есть представители знаков зодиака, которые предпочитают легкие и открытые отношения. Однако есть и те, кто любят сложности. Иначе им перестает быть интересно, отсутствуют нужные им эмоции, а любовь постепенно уходит. Вот представители созвездий, которые предпочитают игру в «кошки-мышки».

Близнецы

Представители воздушного знака зодиака предпочитают загадки. Им необходим поток новой информации, непредсказуемых действий, проявление фантазии. Они либо сами гонятся за объектом своей симпатии, либо предпочитают от кого-то убегать. Если вы хотите построить с ними крепкие отношения, никогда не превращайте общение в рутину. Постарайтесь не выдать своих секретов и не «раскрывать все карты сразу». Доставайте козыри постепенно, прибавляя к ним все больше новых интересных деталей.

Близнецы будут в восторге от таких отношений и никогда не посмотрят в сторону другого человека. Они очень любят жить увлекательной жизнью, полной разнообразия. Именно в новизне и ярких ощущениях они черпают вдохновение. А еще они предпочитают иметь дело с такими же остроумными и одаренными прекрасным чувством юмора людьми, как сами.

Скорпион

Представитель водного знака отличается своей любовью к интеллектуальным играм. Он предпочитает обращать внимание исключительно на тех людей, которые могут, как и он, нырять в глубину тайн психологии. Он никогда не признается в своих чувствах, пока не будет на сто процентов уверен в избраннике. А достичь таких процентов бывает крайне проблематично, поскольку Скорпион недоверчив и ревнив. Он всегда всех подозревает в измене, причем речь идет не столько о физической, сколько о духовной.

Именно поэтому построить с ним отношения бывает нелегко, это удается не каждому. А если вы сумели его к себе расположить – значит, комплимент можно сделать именно вам (ребенок Воды выберет лишь самого надежного).

Стрелец

Представитель огненного знака не может жить без свободы и новых впечатлений. Именно поэтому он постоянно находится в поисках адреналина, где для обычной жизни нет места. Его избранник должен быть ярок и недосягаем. Тогда игра в охотника настолько захватывает Стрельца, что он делает все необходимое для завоевания. Когда достигает своей цели, может успокоиться, но это все относительно. Он будет счастлив лишь в том случае, если его вторая половинка также будет любить рисковать и путешествовать.

Останетесь дома и предоставите ему свободу? Будет крайне сложно после этого вернуть его домой. Стоит также сказать, что прежде чем остановиться в выборе, Стрелец разобьет огромное количество сердец. Плюс в том, что он никому ничего не обещает, соответственно, никого и не обманывает. Если ему человек понравился с первой встречи, он обязательно сделает все возможное, чтобы к нему снова вернуться и продолжить общение (или даже связать с ним свою жизнь).

Водолей

Представитель воздушного знака останется для многих загадкой даже после долгих лет совместной жизни. У него всегда присутствует своя стратегия, понятная только ему одному. Но ее можно описать следующим образом: ребенок Воздуха определяет интересующий его объект, затем начинает планомерно и настойчиво делать все возможное для его завоевания. При этом он демонстрирует такое «хладнокровное лицо», что потенциальный партнер даже не догадывается о его интересе.

Постепенно вы начинаете привыкать к оригинальным сюрпризам и поступкам Водолея, поскольку таких креативных идей вы никогда не видели. И ситуация кардинально меняется. Именно Водолеи предпочитают искать, и уж потом люди воссоединяются. Если у представителя воздушного знака не получается осуществить свой план, он без колебаний идет искать другого возлюбленного.