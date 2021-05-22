Hyundai Alcazar: чего ожидать?

Hyundai Alcazar, семиместный внедорожник, — один из самых ожидаемых запусков в 2021 году. Когда в начале этого года ситуация начала улучшаться, вторая волна COVID-19 снова притормозила нашу жизнь. Ранее Hyundai планировала представить Alcazar в апреле, который был перенесен на май 2021 года. Учитывая текущие обстоятельства, считается, что запуск снова будет перенесен на июнь 2021 года.

Практичность

На первый взгляд Hyundai Alcazar выглядит как длиннобазная версия Creta. Компания утверждает, что лучшая в своем сегменте колесная база — 2760 мм — обеспечит хорошее пространство для ног пассажирам как второго, так и третьего ряда. Предстоящий внедорожник будет доступен как в шестиместном, так и в семиместном вариантах. Шестиместная версия получит капитанские кресла в среднем ряду, а семиместная версия получит многоместную компоновку. Ожидается, что сиденья третьего ряда будут предлагать функцию откидывания, а также полностью раскладываются для размещения большего количества багажа.

Считается, что Hyundai также оптимизировал зону открывания двери, чтобы предоставить больше места для головы и бедер для удобного входа и выхода в третий ряд. Для дополнительного удобства компания предлагает боковые дефлекторы кондиционера в третьем ряду с регулировкой скорости.

Функциональный

На приборной панели есть большая информационно-развлекательная система с сенсорным экраном с Android Auto и Apple CarPlay. В отделке передней двери есть держатель для бутылок и карман для карты, а также подлокотник, подстаканник и держатель для мобильного телефона. Точно так же во втором ряду у автомобиля будет подлокотник с ящиком для хранения вещей, а в третьем ряду с обеих сторон будут подстаканники. Дополнительные особенности будут включать в себя большой перчаточный ящик, полку для спинки сиденья и держатель для мобильного телефона с сетчатым пакетом. Более того, можно ожидать, что Hyundai предложит специальное место для ноутбука и других дополнительных компонентов в грядущем внедорожнике Alcazar.

Чтобы обеспечить более быстрое охлаждение кабины, вентиляционные отверстия в первом и втором ряду расположены выше и будут иметь больший объем воздушного потока. Ожидается, что более высокий вариант получит вентилируемые сиденья спереди, что будет особенно полезно для влажных погодных условий в Индии.

Технические характеристики

Механически Hyundai Alcazar может быть представлен с двумя вариантами двигателей — 2,0-литровым бензиновым двигателем Nu третьего поколения мощностью 155 л.с. и двигателем U2 1.5 VGT мощностью 112 л.с. Оба двигателя могут быть оснащены шестиступенчатой ​​механической или шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Внедорожник будет предлагать три режима движения — Eco, City и Sport, чтобы всегда соответствовать различным потребностям вождения.

Новый бензиновый двигатель утверждает, что развивает дополнительные 7 л.с. по сравнению с двигателем предыдущего поколения. Более того, компания также утверждает, что с впрыском топлива под высоким давлением в дизельном двигателе он обеспечивает лучшую экономию топлива и производительность.

Вы знали?

Hyundai утверждает, что Alcazar был построен с использованием 75,6% современной высокопрочной стали. Более того, компания может похвастаться тем, что нижняя часть кузова была разработана для поглощения и рассеивания энергии удара, а конструкция кольцевой конструкции в машинном отделении, средней и D-стойке увеличивает жесткость, улучшая управляемость и устойчивость.

Автомобиль получит подвеску McPherson спереди с гидравлическим ограничителем отбоя, чтобы обеспечить лучший контроль отскока и мягкое ощущение езды. Что касается задней части, она получает подвеску CTBA, которая, как считается, обеспечивает хороший контроль над телом и ощущение посадки. Автомобиль будет ездить на больших 18-дюймовых легкосплавных дисках с алмазной огранкой. Мы проехали на прототипе Alcazar, чтобы прочитать о нашем первом обзоре привода, щелкните здесь.