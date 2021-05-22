 

Если сода и лимон не помогают: действенные способы очистки ванны и душа

22.05.2021, 5:18, Разное
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Нет ничего сложнее, чем отмыть застоявшуюся грязь в ванной и душе, которая никак не хочет отчищаться. Конечно, можно попробовать воспользоваться сильными химическими средствами, но тогда есть риск, что они останутся на тех поверхностях, которые стали чистыми, так что потом от них можно и раздражение на коже получить, а то и что-то похуже. Поэтому многие хозяйки предпочитают чистить ванну и душ содой и лимоном. Но что если и они не помогают? На этот случай есть еще несколько действенных способов.

Бура

Одним из наиболее популярных чистящих средств является бура, которую еще называют тетраборатом натрия или солью борной кислоты. Продается она обычно в любом хозяйственном магазине в форме белого порошка. Вот этот порошок можно рассыпать по ванной и дну душевой кабины, а затем слегка потереть места загрязнений влажной щеткой. И все, грязь исчезнет без следа. Но надо учесть, что бура – это не лучшее решение для очистки двери душевой кабины.

Подсолнечное масло

А вот для дверцы многие хозяйки используют обычное подсолнечное масло. Его нужно просто перелить в пульверизатор, а затем хорошенько опрыскать маслицем дверь душевой кабины. Затем необходимо будет подождать пятнадцать минут, чтобы средство начало действовать, и останется лишь вытереть излишки жира полотенцем, чтобы дверца заблестела от чистоты.

Средство для мытья посуды

Всю душевую кабину можно идеально отмыть с помощью смеси из средства для мытья посуды и уксуса. Для ее приготовления нужно нагреть уксус ровно настолько, чтобы он стал горячим, но не кипящим, а потом смешать его с таким же количеством моющего средства. Полученную смесь следует перелить в распылитель и хорошо встряхнуть. Далее полученное чудодейственное средство нужно будет распылить на загрязненную поверхность, оставить его на десять минут и протереть это место губкой, после чего уйдет даже самая стойкая грязь.

Винный камень

Если на ванне появились рыжие пятна, то от них можно избавиться, смешав 5 грамм винного камня, 300 грамм моющего средства и 70 мл перекиси водорода. Далее полученное средство нужно перемешать и обработать им места самых сильных загрязнений. После этого останется лишь подождать с полчаса, чтобы смесь подействовала, и можно будет вытереть ее остатки влажной губкой, после чего рыжие пятна исчезнут без следа.

Хозяйственное мыло

Любая, даже самая застоявшаяся грязь исчезнет, если смешать хозяйственное мыло, предварительно натертое на терке, и 5-10 капелек нашатыря. Эту смесь нужно развести водичкой, при желании можно добавить в нее соду, и получившимся средством обработать загрязненные поверхности. Даже если на них будет известь, после такой обработки она исчезнет без следа.

Coca-Cola

В этом вкуснейшем напитке содержится угольная кислота, которая делает его очень действенным для уничтожения ржавчины и налетов извести с душа и ванной. А чтобы очистить загрязненную поверхность, нужно лишь смочить Кока-Колой губку или мягкую ткань и просто потереть ею место, которое хочется видеть чистым. При необходимости, потом процедуру можно будет повторить.



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