Фиолетовые платья, пиджаки и брюки: кому подходит одежда такого цвета и с чем ее сочетают (фото)

Сложный фиолетовый цвет всегда приковывал к себе взоры модниц. Он получен путем смешения синего и глубокого розового. В зависимости от пропорций составных частей можно добиться разного по насыщенности оттенка фиолетового. В наши дни особо популярны пастельные оттенки: сиреневый, лиловый, лавандовый.

Какому из оттенков фиолетового отдать предпочтение?

Модницы охотно выбирают более яркие оттенки фиолетового: баклажан, пурпур, сливу и даже серо-фиолетовый. Правда, эксперты рекомендуют женщинам в возрасте избегать ношения ярких фиолетовых вещей, отдав предпочтение в пользу мягкой пастели. Слишком темный цвет у лица не очень лестен для изменяющейся под воздействием возраста кожи.

Классический фиолетовый цвет, как правило, выбирают утонченные и глубоко ранимые натуры. Этот насыщенный холодный тон одинаково хорошо подходит как блондинкам, так и брюнеткам. Брюнеткам с бронзовой или оливковой кожей можно не стесняясь выбирать темную палитру фиолетового. А вот светлокожим женщинам больше подходят мягкие пастельные тона. Далее поговорим о нюансах выбора в зависимости от цветотипа.

Женщина-весна

Дамам с золотистыми волосами, зелеными глазами и светлой веснушчатой кожей в основном не подходят холодные оттенки. Женщины весеннего типа предпочитают желто-зеленую или бежевую гамму в одежде. Единственным исключением являются слегка красноватые фиолетовые оттенки аметист и пурпур. Если женщина-весна захочет составить образ из фиолетовых вещей, она должна позаботиться о наличии золотых украшений.

Женщина-лето

В наших широтах русоволосые женщины летнего типа наиболее распространены. Светлые оттенки фиолетового идеально дополняют образ славянских красавиц со светлой кожей и серо-голубыми глазами. Яркие тона с вкраплениями серого цвета тоже уместны. Однако наиболее лестными для дам летнего типа являются сиреневые и лиловые оттенки. Носить одежду этих расцветок можно в сочетании с украшениями из белого золота с изумрудом и бирюзой.

Женщина-осень

Как и весенний, осенний цветотип принадлежит к категории теплых. Осенние женщины отличаются яркостью, оливковой кожей, каштановыми волосами, а также зелеными или карими глазами. Таким дамам подходят все оттенки спелых ягод. Например, сливы, ежевики, черники. Любой яркий фиолетовый цвет с красноватым подтоном будет гармонично смотреться в гардеробе женщины-осени. Медные и золотые украшения с красными камнями идеально дополнят образ.

Женщина-зима

Зимний цветотип считается самым ярким и контрастным. У зимних женщин преимущественно светлая кожа, светлые глаза и черные волосы. Впрочем, встречаются среди них и кареглазые красавицы с фарфоровой кожей. Все темные оттенки фиолетового наиболее выгодно подчеркивают яркую внешность представительниц холодного цветотипа. Для завершения образа уместны серебряные украшения и жемчуг.

Сочетание цветов

Монохромные образы в наши дни крайне популярны. Однако фиолетовый тотал лук по-прежнему редко встречается на улицах наших городов. Нужно обладать большой смелостью, чтобы облачиться с ног до головы в одежду этой цветовой гаммы. Вот почему важно найти правильные сочетания, которые помогут выстроить цельный и гармоничный образ.

Фиолетовый цвет идеально гармонирует с нейтральным и скучноватым серым. Кроме того, фиолетовый хорошо сочетается с белым, желтым, небесно-голубым, бледно-розовым и черным. Совет: если вы выбираете темные оттенки, постарайтесь уравновесить их одеждой мягкой пастельной гаммы.

Если говорить о светло-фиолетовых оттенках, то их намного сложнее гармонично вписать в гардероб, составленный из одежды других тонов. Единственное исключение – другие пастельные оттенки: мятные, лазурные, бирюзовые, розовые. Кроме того, сиреневый цвет сочетается с золотом или серебром. Впрочем, полагайтесь на свою интуицию и помните, что фиолетовый оттенок не должен быть инородным элементом в образе.

Пурпурный

Отдельно хочется поговорить о пурпурном оттенке, который имеет уклон к ярко-розовому тону. Одежда такого оттенка пользуется особым спросом на вечеринках и торжественных мероприятиях. Тем не менее пурпурные вечерние платья подходят не всем женщинам. Про цветотип и возраст мы уже говорили. Также пурпурные наряды способны зрительно расширять объекты, поэтому их желательно не надевать дамам в теле.

Если вы решили вписать пурпурную вещь в повседневный образ, ее яркость должна быть погашена приглушенными тонами: серым, персиковым, розовым, кукурузным. Также пурпурный прекрасно сочетается с графитовым, черным и бежевым. Тандем пурпура и бежа идеален для составления делового образа.

Верхняя одежда

Очень хорошо пурпур выглядит на верхней одежде. В наши дни продолжается тенденция постепенного ухода от черных и коричневых расцветок пальто. Верхнюю одежду вы не сможете менять каждый день, поэтому она должна радовать глаз.

Негабаритное пальто ежевичного оттенка очень стильно смотрится в сочетании с лазурным, красным, синим, бежевым, зеленым и оранжевым. Помимо пальто для составления демисезонных образов вы можете выбрать пурпурный удлиненный жилет прямого кроя.

В этом году крайне востребованы модели утепленной одежды в клетку, стеганые и украшенные искусственным мехом. Сочетать яркие жилеты лучше всего с джинсами, черными легинсами, миди-юбками прямого силуэта, платьями-футлярами. Под жилет можно выбирать свободный джемпер, блузу или рубашку оверсайз.

Платья

Фиолетовые платья в основном встречаются в коктейльных и вечерних вариантах, реже – в деловых образах в сочетании со строгими пиджаками. Так как фиолетовые платья на вечеринке сами по себе приковывают внимание, они не требуют никаких многослойных и громоздких украшений.

Выбирая фиолетовое платье с принтом, отдавайте предпочтение спокойной геометрии: клетке и полоскам. На ноги вместо лодочек лучше надеть босоножки лазурного, зеленого или золотистого оттенков. Сумочку лучше выбирать в тон обуви, а вот камни в украшениях могут отличаться от тона наряда.

Современные фиолетовые вечерние платья имеют асимметричный крой и многослойность. Также в моделях встречается обилие оборок, банты и техника окрашивания ткани под названием омбре.

Брюки

Фиолетовые брюки для повседневной носки в основном имеют пастельные оттенки. Такие модели уместны в кэжуал-образах и в деловом стиле. В первом случае брюки можно дополнить рубашками-поло, джемперами и футболками светлых тонов. На работу сиреневый низ можно дополнить жилетом, жакетом или кардиганом. Темно-фиолетовые брюки для ношения в офис тоже уместны. Их лучше дополнить бежевой рубашкой. Наиболее подходящая обувь – лодочки и ботильоны.

Брючный костюм для офиса или повседневного образа также выбирают преимущественно в светлых тонах. Носят двойку с классической блузкой и яркой обувью. Для свидания фиолетовые брюки сочетают с топами в пастельной цветовой гамме или полупрозрачными блузами. Если вы надеваете зауженные брюки, отдайте предпочтение просторному верху, и наоборот.

Пиджаки

Пиджак фиолетового цвета может стать ярким акцентом в сдержанном повседневном образе. Откажитесь от приталенных укороченных жакетов в ползу блейзеров прямого кроя. Носить такой пиджак можно с блузой из набивной ткани и джинсами. А вот для работы идеально подойдет удлиненная сиреневая безрукавка без застежек. Эта трендовая модель хорошо сочетается с черными брюками и голубой рубашкой.

Аксессуары

Многие дамы охотно выбирают маникюр в фиолетовых оттенках, особенно в осенне-зимний период. Если вы еще не готовы к ношению фиолетовой одежды, сделайте ставку на яркие аксессуары: сумки, обувь и даже купальники.