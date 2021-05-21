 

Общее количество смертей от COVID-19 в округах США недооценено на 20 процентов, результаты исследования

21.05.2021, 22:18, Разное
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Смерть, вызванная косвенными последствиями пандемии, подчеркивает необходимость изменений политики, направленных на улучшение здоровья и расовое неравенство.

Спустя более 15 месяцев пандемии число погибших от COVID-19 в США приближается к 600000. Но, согласно новому, первому в своем роде исследованию Школы общественного здравоохранения Бостонского университета, Университета Пенсильвании и Фонда Роберта Вуда Джонсона, число смертей от COVID-19 может быть недооценено на 20%.

Опубликовано в журнале PLOS Медицина, в исследовании используются данные Национального центра статистики здравоохранения (NCHS) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) для оценки количества смертей в 2096 округах с января по декабрь 2020 года, превышающего ожидаемое в обычный год, или «лишние смерти». На каждые 100 дополнительных смертей, непосредственно связанных с COVID-19, приходилось еще 20 дополнительных смертей, не связанных с COVID-19. Другими словами, 20 из каждых 120 дополнительных смертей, или 17%, не были напрямую связаны с COVID.

Исследователи обнаружили, что доля этих дополнительных смертей, не связанных напрямую с COVID-19, была выше в округах с более низким средним социально-экономическим статусом и менее формальным образованием, а также в округах, расположенных на юге и западе. Округа с большим количеством нелатиноамериканских чернокожих жителей, которые уже подвергались высокому риску смерти непосредственно от COVID-19, также сообщили о более высокой доле дополнительных смертей, не относящихся к COVID-19.

«Наши результаты показывают, что влияние пандемии COVID-19 на смертность во многих сообществах США существенно недооценивается», — говорит ведущий автор исследования доктор Эндрю Стоукс, доцент кафедры глобального здравоохранения в BUSPH. «Несколько факторов, включая серьезную нехватку тестов, перегруженность систем здравоохранения и незнание клинических проявлений COVID-19, вероятно, привели к значительному занижению сведений о COVID-19 в свидетельствах о смерти, особенно на ранних этапах пандемии. Официальный COVID- 19 подсчетов смертей также не отражают глубокие социальные и экономические последствия пандемии, включая последующие последствия перебоев в получении медицинской помощи, потери работы, выселения, социальной изоляции и одиночества «.

Помимо смертей непосредственно от коронавируса, которые не были зарегистрированы как таковые, некоторые из дополнительных смертей, вероятно, связаны с косвенными последствиями кризиса COVID, включая страх попасть в больницу по поводу другого заболевания или любого количества проблем, вызванных или усугубленных ущерб, нанесенный COVID экономике и психическому здоровью.

«В округах с высоким уровнем смертности от COVID-19 в 2020 году также наблюдался исключительно высокий уровень смертности от других причин смерти. Этот результат свидетельствует о том, что эпидемия является причиной гораздо большего числа смертей, чем только от COVID-19», — говорит старший в исследовании автор доктор Сэмюэл Х. Престон, профессор социологии Пенсильванского университета.

«Расовое и социально-экономическое неравенство в смертности в США значительно увеличилось в результате пандемии COVID, особенно с учетом общих избыточных смертей. Чтобы защитить общественное здоровье, политики должны действовать решительно, чтобы бороться со структурным расизмом и сокращать неравенство доходов», — говорит соавтор исследования. Дилле Лундберг, научный сотрудник BUSPH.

В целом исследование ясно показывает, что показатели прямой смертности от COVID-19 на уровне округов не были точными показателями избыточной смертности во многих округах США.



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