Популяция белых акул у побережья Центральной Калифорнии небольшая, но здоровая

Популяция белых акул, которые называют побережье Центральной Калифорнии своим основным домом, стабильно составляет около 300 животных и показывает некоторые признаки роста, как показало новое долгосрочное исследование этого вида.

В период с 2011 по 2018 год исследователи смогли идентифицировать сотни отдельных взрослых и молодых белых акул, которые еще не достигли полной зрелости, но достаточно взрослые, чтобы охотиться на морских млекопитающих. Они использовали эту информацию для оценки численности акул.

«Открытие, полученное в результате восьми лет фотографирования и идентификации отдельных акул в группе, является важным показателем общего состояния морской среды, в которой живут акулы», — сказал Тейлор Чаппл из прибрежной морской экспериментальной станции Орегона в Орегоне. Центр морских наук Хатфилда государственного университета и соавтор исследования.

Белые акулы, которых иногда называют «большими» белыми акулами, являются высшими хищниками, что означает, что они являются верхним животным в пищевой цепочке, охотясь на крупных морских млекопитающих, таких как морские слоны, тюлени и морские львы. «Как высшие хищники, они играют важную роль в здоровье морской экосистемы», — сказал Чаппл, доцент кафедры рыболовства, дикой природы и природоохранных наук Колледжа сельскохозяйственных наук ОГУ.

«Устойчивые популяции крупных хищников имеют решающее значение для здоровья нашей прибрежной морской экосистемы», — сказал Чаппл, морской эколог, специализирующийся на изучении морских хищников. «Таким образом, наши находки — хорошая новость не только для белых акул, но и для богатых водоемов у наших берегов».

Результаты были опубликованы в журнале. Биологическое сохранение. Ведущий автор исследования — Пол Канив из Университета штата Монтана. Дополнительные соавторы — Джей Ротелла из Университета штата Монтана; Скотту Андерсону из аквариума Монтерей-Бей; Тимоти Уайт и Барбара Блок из Стэнфордского университета; и Сальвадор Йоргенсен из Калифорнийского университета в Санта-Крус и аквариума Монтерей-Бэй.

Белые акулы обитают во всех океанах мира. Они могут вырасти до 20 футов в длину, весить более 2000 фунтов и жить до 70 лет. Они занесены в список уязвимых видов из-за таких угроз, как рыболовство, потому что они могут быть пойманы коммерческими орудиями лова, и браконьерством из-за торгового интереса к их плавникам и зубам.

Основное скопление белых акул в Калифорнийском течении, участке вод у западного побережья Северной Америки, находится у побережья Центральной Калифорнии в районе, который простирается от залива Бодега, к северу от Сан-Франциско, к югу до залива Монтерей.

Благодаря более чем 20-летним исследованиям исследователи узнали, что эта группа белых акул проводит около половины года в прибрежных водах северо-восточной части Тихого океана, примерно на полпути между Гавайями и Бахой, Мексика, и примерно полгода на Тихоокеанском побережье. Они могут путешествовать на север до Вашингтона и на юг до Мексики, но, как правило, собираются вокруг островов и берегов у побережья центральной Калифорнии и острова Гуадалупе в Мексике.