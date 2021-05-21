Марина Кравец о дочери, Comedy Club и музыкальной карьере

На этой неделе у единственной женщины-резидента Comedy Club Марины Кравец есть два повода для радости. Во вторник, 18 мая, Марина отметила день рождения, актрисе исполнилось 37 лет, а сегодня, в пятницу, 21 мая по такому случаю в эфире Comedy Club на ТНТ пройдет бенефис Марины Кравец, который сама виновница праздника назвала “творческим вечером”. В интервью HELLO.RU Марина Кравец рассказала о работе, путешествиях и материнстве.

Марина, сегодня зрители увидят ваш бенефис в Comedy Club. Это будет похоже на стендап-концерт с показом лучших номеров и шуток и активным общением с зрительным залом?

Нет, это скорее творческий вечер, программа, в которой тебя чуть больше, чем обычно и при этом участвует много других резидентов. Я никогда не работала в жанре стендап, но вместе с Гариком и Пашей пообщалась с гостями со сцены. Среди них Лариса Долина, Марув, Филипп Киркоров и многие другие. Кстати, в бенефисе есть и наш совместный номер с Киркоровым, Реввой и Харламовым.

А в жанре стендап хотели бы себя попробовать? Вот, и целое шоу есть – “Женский стендап”?

Да, я думала об этом, с удовольствием бы попробовала. Хотя это совсем другой жанр и поэтому волнительно: стоишь один на сцене и держишь весь зал. Но интересно очень. Там такие классные девчонки! Мне очень нравятся Ира Мягкова, Варя Щербакова, Сауле, Мария Макарова, Зоя Яровицына. Отстающих нет. Вот тут я и приду.

Расскажите, как проходит процесс создания ваших клипов для Comedy Club? Какая команда этим занимается?

В Comedy есть мощная авторская группа, создающая добрую половину материала. Резиденты, конечно, тоже участвуют в создании. Коллегиально рождаются самые крутые номера. Музыкальные номера и клипы, в основном, появляются, благодаря Зурабу Матуа, Андрею Аверину и Диме Сорокину. На одном из этапов подключаюсь я, и все вместе мы додумываем образы, репетируем, находим место для смешных гэгов. Рождаются номера по-разному: иногда за 3 недели, иногда за 4 дня. Но музыка всегда наша, авторская и текст оригинальный.

Какие номера в Comedy Club вы бы назвали своими любимыми?

Один из самых любимых номеров – сценка про “ночную бабочку” Жанну, которой бизнесмен (его играет Тимур Батрутдинов) отказывается давать предоплату из-за кризиса на Кипре. И тогда она помогает ему с финансовыми вопросами. Потом подключается ее сутенер Леша (Демис Карибидис) и они вместе через Германию и Грецию, говоря на иностранных языках, решают проблему. Номер сложный, нестандартный и очень смешной. Кстати, сделали и поставили его мы недели за полторы. Нужно было попасть в струю, успеть, пока это было актуально. А получился вполне номер из “золотой коллекции” Comedy Club.

Вы видели, как в TikTok часто пародируют разные ваши выступления? Как думаете, почему многие из ваших песен из шоу стали народными хитами?

Да, я в курсе. Многие из “оригинальных звуков” моих номеров загрузила туда я сама. Народными они стали, потому что в целом довольно доступны для исполнения. Они бьют в цель, они вне времени и всегда создают классное настроение. Меня очень радует, что людям нравится то, что я делаю, я это ценю. Забавный факт, что наш с Семеном Слепаковым “Разговор мужа с женой” часто поют на свадьбах жених и невеста, как бы ограждая свой брак от таких “гипотетических” ситуаций еще “на берегу”.

Совсем недавно вышел мультфильм “Кролик Питер”, где вы озвучили одну из героинь. Как вам этот опыт?

Первая часть “Кролика Питера” вышла пару лет назад и имела большой успех. Я с удовольствием согласилась озвучить крольчиху Мопси (сестру главного героя) и во второй части. Вторая часть, кстати, по отзывам еще лучше, так что всей семьей можно смело отправляться в кино. Вообще процесс озвучивания обожаю. Кроме мультфильмов работала над сериалом “Энджи Трайбека”, где мы с Тимуром Батрутдиновым озвучивали двух главных героев. Но “Кролик Питер 2” для меня особенный, так как во время его озвучания я была на четвертом месяце самого прекрасного положения.

А как получилось, что вы вышли на сцену вместе с группой Brainstorm? Когда поклонникам ждать ваш сольный музыкальный альбом?

У нас уже года три-четыре есть песня и клип на нее – “Как я искал тебя”. Когда ребята предложили, я с радостью согласилась. Мы давно дружим. В Латвии, кстати, нашу совместную песню очень любят, что особенно приятно. У BrainStorm был тур по Латвии, пригласили меня, и на концерт в Риге в Межапарк пришло 60 000 человек. Никогда не забуду это волнение перед выходом и 60 000 зажженных фонариков на телефонах. Фантастика! Ребята на родине – национальные герои, но и когда приезжают в Россию, их встречают невероятно тепло. Они вообще волшебные и как музыканты, и как люди! По поводу собственной музыкальной карьеры в последнее время думаю: “А почему бы и нет”.

Вы любите путешествовать. Говорили, что мечтаете побывать в Японии и Австралии. А из тех стран, что вы уже посетили, какая впечатлила больше всего?

Исландия – “пушка”, обязательна к посещению! Мы были зимой, но знатоки говорят, что нужно побывать там летом, так как это совсем другая Исландия. Сейчас, когда границы многих стран закрыты, я думаю, любая страна кажется невероятно манящей. Я бы хотела съездить в Латвию, очень скучаю по Риге. Там сейчас локдаун, закрыты все кафе и магазины, людей крайне мало, меры жесткие. Надеюсь, скоро ситуация изменится. Но, по слухам от друзей, во Франции и Германии, например, не слаще. Наверное, сейчас тот случай, когда дома действительно лучше.

Совсем недавно вы впервые показали публике вашу годовалую дочь Веронику. Первая активная фаза вашего материнства пришлась на карантин. Расскажите, как быстро вы освоились в новой роли? И как вы все успеваете?

28 марта 2020 года “закрыли” на карантин Москву, 4 апреля я родила. Теоретической информации на тему детей у меня было много, а на практике многое оказалось неожиданным. Да, пожалуй, все. Начиная с того, насколько разными могут быть пеленки и заканчивая количеством подгузников как расходных материалов. Ну и, конечно, сильно поменялся режим дня и сна. Но это все круто. И часто уже кажется: “А разве раньше было не так?” Все в свое время. Мы ценим то, что имеем, и очень за это благодарны. Во время карантина был интересный профессиональный опыт – участие в спецвыпусках Comedy Club “Карантин стайл”. Впервые мы снимали номера для Камеди каждый у себя дома, это уникальный экспириенс.

И как вы все успеваете?

Сейчас сильно помогает няня и спасает в крайних ситуациях сестра мужа Алина, за что им огромное спасибо. Без них я бы сидела дома безвылазно. Но несколько дней в неделю с Никой провожу я.

Есть ли у вас свои правила тайм-менеджмента? Что помогает быть такой эффективной: правильное питание, занятия спортом, правильное расписание или что-то еще?

К сожалению, нет. Ловлю себя на мысли, что многое нужно делать по-другому, своевременно, быстро, но часто просто не получается. Очень хочу этому научиться. Спорт в моей жизни сейчас не регулярен, но тренер и абонемент, конечно же, есть, хотя этого мало. А вот питание… Два месяца назад я круто поменяла свой подход к питанию и вешу сейчас меньше, чем до беременности. Отказалась от сладкого, мучного, молока и чувствую себя отлично! Мне стало гораздо больше нравится мое отражение в зеркале. Приятно, что это шаг не только к красоте, но в первую очередь к здоровью.

Чего больше всего не хватало во время карантина?

Прогулок и путешествий.

Как думаете, изменятся ли ваши путешествия с появлением ребенка?

Когда я была беременная, Ника вместе с нами “побыла” в Париже, Дубае. “Посетила” Лувр, музей Орсэ. Вела себя прекрасно, а я чувствовала себя хорошо. Сейчас, скорее, выберем не столь дальние путешествия: больше четырех часов лететь с ребенком тяжеловато. Поскольку Вероника уже подросла, ей становится все интересно, она очень контактная, поэтому и прогулки по европейским улочкам – отличный вариант. Сиди в коляске, наблюдай, впитывай, общайся с новыми людьми.

Сейчас вы значительно популярнее, чем 10 лет назад. Есть ли что-то времен непубличной жизни, по чему вы скучаете?

Я как человек не сильно изменилась за эти годы в плане отношения к людям, основных взглядов на жизнь. Но вот что притягивает в последнее время, так это чтение. Читаю параллельно две книги: одну документальную или художественную для души, вторую – для ума, что-то прикладное. Многие из друзей, кстати, пришли к тому, что нехватка чтения становится всё ощутимее и борются с этим положением вещей: кто-то даже ставит таймер и читает 40 минут в день.

Если говорить в целом, как вы видите развитие своей карьеры? Какую из своих испостась вы планируете развивать – блогера, певицу, ведущую, актрису?

“Все и сразу” в моем случае – вполне комфортный вариант. Пожалуй, в меньшей степени я блогер, а в остальном люблю каждую грань своей деятельности.

Фото: Соня Чиба и Игорь Новиков