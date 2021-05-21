 

Nissan Micra получает свежий дизайн на международном рынке

21.05.2021, 14:32, Разное
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— получает значительные обновления дизайна перед дебютом в Мексике в качестве Nissan маршировать

— Работает на 1,6-литровом четырехцилиндровом бензиновом двигателе мощностью 105 л.с. и 142 Нм.

Японский производитель автомобилей Nissan обновил хэтчбек Micra перед тем, как он поступит в продажу в Мексике, где он получил название Nissan March. Автомобиль продавался в Индии, а затем был снят с производства в 2020 году из-за низких продаж и соблюдения норм BS6 индийским правительством. Как видно на изображениях, Nissan Micra, также известный как Nissan March, получил значительные изменения в дизайне по сравнению со своим предшественником.

Изюминкой свежего дизайна стали гладкие светодиодные фары, обрамленные решеткой Nissan V-Motion. Передний бампер был обновлен для обеспечения свежести, в то время как боковые стороны не получили серьезных обновлений дизайна, за исключением набора недавно разработанных легкосплавных дисков с алмазной огранкой. Задняя часть похожа на более старую модель, и изменения ограничиваются светодиодными задними фонарями и измененным задним бампером.

Международная модель получит полностью черный интерьер, трехспицевое рулевое колесо с элементами управления и информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном диагональю 6,75 дюйма. Механически модель с левым рулем будет оснащена 1,6-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем, который выдает 105 л.с. и 142 Нм крутящего момента. Этот двигатель будет доступен с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач и четырехступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Nissan не планирует в ближайшее время выпускать обновленную Micra в Индии. Что касается индийского рынка, компания продолжит фокусироваться на автомобилях на модульной платформе CMF-A.



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