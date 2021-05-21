В рабочем кабинете губернатора обнаружили портрет Навального и 500 млн рублей

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21.05.2021, 15:09, Разное
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Следственный комитет задержал губернатора Магнитогорской области Ивана Стефановича по подозрению в коррупции.

В рабочем кабинете главы региона были обнаружены наличные в размере 500 млн рублей, а на стене на месте предназначенном для портрета президента РФ висел портрет оппозиционера Алексея Навального.

Против Стефановича возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки– В ходе оперативных мероприятий у гражданина Стефановича И.А. была обнаружена крупная сумма денег – 500 миллионов рублей. Также изъята оргтехника. По результатам изучения данных с жёстких дисков и USB-накопителя раскрыта преступная схема. Стефанович вместе с сообщниками в лице Волкова Л.М. и неустановленного гражданина иностранного государства выступали в качестве модераторов сайта «Свободу Навальному», призывавшего людей к участию в несанкционированных акциях протеста. За это он получал денежные средства в рублях. Также Следственный комитет подозревает задержанного в преступлениях иного характера, – заявил официальный представитель ведомства.

Против Стефановича возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки (ст. 290 УК РФ). Помимо этого, в его работе обнаружены многочисленные нарушения, такие как финансирование из средств бюджета лиц и организаций, признанных иностранными агентами, использование федеральных средств для покупки топлива и горюче-смазочных материалов и незаконная агитация за политическую силу, незарегистрированную в Минюсте.

По совокупности правонарушений чиновнику может грозить до 10 лет тюремного заключения и исключение из партии «Единая Россия».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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