Растения, которые успешно борются с токсичными веществами в нашем доме

Известно, что растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Однако мало кто знает о том, что некоторые комнатные цветы могут поглощать опасные и токсические вещества из воздуха, делая его более чистым и безопасным для людей и животных. Вот некоторые полезные растения, которые помогут улучшить атмосферу в доме.

Спатифиллум

Это растение пользуется большой популярностью. Многие выращивают его у себя в доме. Согласно проведенным специалистами НАСА исследованиям, спатифиллум способен поглощать вредные вещества, которые содержатся в воздухе. Однако этот цветок достаточно капризен.

Чтобы он радовал своим красивым и пышным цветением, он нуждается в достаточно ярком освещении и проведении регулярного полива. Чтобы растение в полной мере проявило свои свойства по очистке воздуха, рекомендуется периодически убирать пыль с его листьев.

Аглаонема

Это одно из самых лучших растений для очистки воздуха. Важно и то, что оно неприхотливо, поэтому за ним очень легко ухаживать. Аглаонема может на протяжении длительного времени произрастать в неблагоприятных условиях и при этом оставаться вполне здоровой.

Растение может обходиться некоторое время без полива, расти в том месте, где мало солнечного света. Оно очищает воздух от бензола и толуола. Нужно помнить о том, что сок и ягоды этого растения ядовиты.

Филодендрон

Это очень эффектное растение, которое достаточно просто выращивать. Оно может расти практически где угодно. Однако лучше всего чувствует себя филодендрон в помещении, где достаточно солнечного света.

Но растение может хорошо расти и в том месте комнаты, куда не попадают солнечные лучи. При выращивании филодендрона не стоит переусердствовать с поливом, так как это растение не слишком любит высокую влажность. Не рекомендуется выращивать его тем, у кого есть дети и домашние животные, так как его листья ядовиты.

Драцена

Это красивое растение, которое может стать украшением любого дома. Со временем драцена может вырасти до 180 см. Именно поэтому желательно выращивать ее в домах с высокими потолками.

Драцена нуждается в достаточно хорошем освещении, поэтому лучше поставить ее на светлый подоконник. Полив нужно производить, когда земля в горшке уже подсохла. Это растение способно поглощать из воздуха формальдегид.

Замиокулькас

Это очень красивое растение с зелеными восковыми листьями. Замиокулькас может стать эффектным украшением любого дома.

Так как это растение достаточно неприхотливо, то оно отлично подойдет для новичков в цветоводстве. Замиокулькас может расти при любом освещении. Растение вполне нормально переносит нерегулярный полив. Следует отметить, что сок растения ядовит. Однако простое прикосновение к нему не вызывает никаких негативных реакций.