Предстоящие роскошные электромобили в Индии — Часть 1

На протяжении десятилетий мир сталкивается с кризисом глобального потепления, и большая часть ущерба приходится на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Чтобы сократить выбросы углерода, почти каждая страна обязалась отказаться от обычных автомобилей и перейти на аккумуляторные электромобили. Многие меры уже приняты для уменьшения углеродного следа при мобильности, и электромобили — огромный шаг вперед в этом направлении.

Чтобы ускорить переход от ICE к BEV, несколько автопроизводителей, такие как Tesla, Mercedes-Benz, Porsche, Volvo и Audi представляют свои экзотические электромобили во всем мире, а также в Индии. Итак, давайте посмотрим на некоторые поразительные роскошные электромобили, которые, вероятно, скоро появятся в стране.

Tesla

Модель S

Основана в 2003 г. Tesla в настоящее время в линейке четыре полностью электрических автомобиля — Model 3, Model Y, Model X и Model S. А флагман Model S прибудет в страну, вероятно, в конце этого года или в начале 2022 года. Model S является флагманом. четырехдверный седан от Tesla и имеет авангардный внешний вид с крышей в стиле купе. Автомобиль чуть меньше пяти метров, но заметьте, это длинный, почти идущий в лоб с MB E-Class LWB.

Модель S доступна на международных рынках в двух вариантах — Long Range и Plaid. Предполагаемая дальность полета Long Range составляет 664 км, в то время как Plaid может проехать 627 км без подзарядки. Каждая модель в стандартной комплектации оснащена полным приводом.

Модель 3

Model 3 — самый недорогой полностью электрический седан в мире. Tesla расстановка. На внутреннем рынке он доступен в трех различных вариантах — Standard Plus, Long Range AWD и Performance. Этот седан может стать первым Tesla для запуска в Индии в конце этого года или в начале 2022 года. Модель 3 имеет очень шикарный внешний вид. Точно так же у него цельностеклянная тонированная крыша. Кроме того, он имеет длину 4694 мм и колесную базу 2 875 мм; очень близок к седану BMW 3 серии.

Самый дешевый вариант в линейке Model 3, Standard Plus, оснащен одним двигателем, который приводит в движение задние колеса. Заявленная дальность полета этой версии составляет 423 км. Между тем, дальнобойность Long Range AWD увеличена до 568 км. Наконец, есть версия Performance, которая может разгоняться от 0 до 100 км / ч за 3,4 секунды и имеет прогнозируемый диапазон 506 км. Он также получает систему полного привода.

Audi

e-tron

Audi e-tron — полностью электрический внедорожник среднего размера. Он использует платформу MLB, которая также поддерживает систему полного привода Audi e-quattro. в отличие Tesla, немецкий автопроизводитель избегает революционных изменений в своих моделях e-tron. Фактически, он сохранил традиционную решетку радиатора, а также другие фирменные элементы. Внутри e-tron шикарный салон с полной кожаной отделкой. Кроме того, имеется 12,3-дюймовая виртуальная кабина, 10,1-дюймовый сенсорный информационно-развлекательный экран и 8,6-дюймовый сенсорный дисплей для управления различными функциями.

В настоящее время на некоторых рынках e-tron выпускается в различных вариантах. Тем не менее, Audi предлагает два аккумуляторных блока разной емкости для всего диапазона — 71 кВтч и 95 кВтч. Варианты, специфичные для Индии, с большой вероятностью будут иметь аккумуляторную батарею на 95 кВтч, которая сможет проехать около 400 км без подзарядки. Ожидается, что e-tron будет запущен в Индии через несколько месяцев.

e-tron Sportback

У Audi есть еще одна модельная линейка из серии e-tron — e-tron Sportback. Эта версия модели Sportback отличается наклонной крышей. В остальном e-tron и e-tron Sportback имеют одинаковые механические характеристики. У Sportback есть все навороты, которые можно найти в обычной модели e-tron. Он также оснащен 12,3-дюймовым Audi Virtual Cockpit и 10,1-дюймовым сенсорным экраном MMI. Есть еще один 8,6-дюймовый маленький дисплей, который управляет другими функциями автомобиля.

Этот внедорожник имеет такую ​​же аккумуляторную батарею на 71 и 95 кВтч, что и обычный e-tron, а модель на 95 кВтч имеет около 413 км пробега при полной зарядке и может разогнаться от 0 до 100 км / ч за 5,7 секунды. Все варианты Sportback в стандартной комплектации получают адаптивную спортивную пневматическую подвеску. Ожидается, что он прибудет в Индию вместе с e-tron.