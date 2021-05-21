“Обитель”: три актера, из-за которых стоит посмотреть сериал, и отзывы зрителей

Запретная любовь в неподходящее время – так можно охарактеризовать новый отечественный сериал “Обитель”, премьера которого состоялась в середине мая. История показывает, что любовь найдет свое место при любых обстоятельствах, вот только сможет ли она выстоять под напором власти и вседозволенности?

Действие картины развивается в лагере заключенных, которые либо сдаются, либо борются до конца за обещанное освобождение. О чем новый сериал и кто исполнил три главных роли, ради которых стоит его смотреть, – узнаем в данной статье.

Горячий любовник

36-летний Евгений Ткачук сыграл заключенного Артема Горяинова, настолько смелого, что не постеснялся влюбиться в чужую женщину. По признанию актера, его персонаж бросается в любовные страсти лишь по той причине, что ему хочется забыть о своем прошлом. В концлагере он новичок, и удастся ли отсюда когда-нибудь выбраться, он пока не знает. А потому старается дружить со всеми, будь это сокамерники или начальник тюрьмы. Лишь встреча со следователем и по совместительству любовницей начальника тюрьмы принимает опасный поворот – медленно, но верно парочка теряет рассудок и бросается в омут с головой. “В этих отношениях проявилось сразу несколько чувств, – поясняет Ткачук. – Это и надежда, и благодарность, и даже ненависть, когда держать все под контролем становится особенно сложно”.

Свою карьеру Ткачук начал в 2000-х, пробовал себя в роли сценариста и режиссера. Среди его последних работ – сериалы “Годунов”, “Перевал Дятлова”, “Бомба”.

Сильная слабая женщина

На первый взгляд Галина Кучеренко может показаться ветреной, но это не так. Исполнительница роли Александра Ребенок оправдывает свою героиню тем, что под всеми масками, скрывающими ее натуру, она хочет одного – взаимных чувств, которые ей не может дать начальник тюрьмы, но которые возможно получить от новоиспеченного любовника-заключенного. “Она понимает, что ступает на опасный и рисковый путь, – продолжает Ребенок. – Но она готова на все, чтобы вновь ощутить себя любимой. Даже эти обоюдные и отчасти взаимовыгодные отношения – ведь каждый преследует свою цель – называются героями не чем иным, как любовью. По крайней мере, так отчаявшиеся люди себе это представляют”.

Александра – востребованная актриса, которая много играет в молодежных проектах. Среди таковых сериалы Happy End, “Хороший человек”, “Содержанки”. Со своим мужем, актером Алексеем Вертковым, Ребенок познакомилась на съемочной площадке – вместе они сыграли в пяти проектах.

Циничное руководство

Сергей Безруков с радостью согласился сыграть роль начальника тюрьмы Федора Эйхманиса: “Он невероятной сложности персонаж с гаммой противоречивых чувств. За короткое время руководства лагерем ему удалось создать там особую атмосферу: он разрешал многое, уважал культурное просветительство, давал заключенным надежду. А потом сам же ее отбирал. Он умел любить и ненавидеть людей. Революция пожирает всех – особенно интересно было наблюдать его меняющимся, когда несколько лет спустя его самого поставили к стенке”.

Звезда “Бригады” в представлении не нуждается. За свою карьеру Безруков сыграл разноплановых героев, от бандитов до поэтов. Потому каждая его новая роль отличается от предыдущей. Актер много снимается, недавно его можно было увидеть в драме “Подольские курсанты”.