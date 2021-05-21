Если отношения зашли в тупик: правило 2-2-2 поможет вернуть любовь и понимание (актуально как для женщин, так и для мужчин)

Пары, которые уже долгое время живут вместе, и особенно те, которые уже имеют детей, сталкиваются с одной и той же проблемой. Постепенно страсть проходит, быт съедает все чувства. Отсутствие новых впечатлений и эмоций приводит к тому, что партнеры охладевают друг к другу. Если вам знакома такая ситуация, тогда возьмите на вооружение правило 2-2-2.

Доказанная эффективность

Правило 2-2-2 рекомендовано психологами как одно из самых эффективных способов вернуть в отношения былую страсть. Почему проходят чувства и наблюдается охлаждение? Потому что супруги не проводят качественно время вместе. Постоянно что-то отвлекает: то бытовые заботы, проблемы, то дети, то работа и т. д. Если сравнить этот период с началом знакомства, с периодом ухаживаний, то это небо и земля. Тогда партнеры ждали встречи друг с другом, не могли дождаться момента, когда смогут увидеться, а когда встречались, то не могли насытиться друг другом. В продолжительных же отношениях партнеров все время что-то или кто-то отвлекает друг от друга.

Хорошая новость заключается в том, что положение можно легко исправить, если следовать правилу трех двоек. Вот какова его концепция.

1. Каждую вторую неделю

Необходимо устраивать совместный ужин. В идеальном варианте – в ресторане или кафе, чтобы сменить обстановку. Главное правило заключается в том, чтобы за столом не обсуждать бытовые проблемы, детей и т. д. Вместо этого стройте планы на будущее, мечтайте.

Вы также можете посетить кинотеатр или отправиться на велосипедную прогулку в парк. Согласитесь, что раз в две недели не так уж сложно выкроить хотя бы пару-тройку часов, чтобы побыть наедине друг с другом.

2. Раз в два месяца

Суть данного правила заключается в том, чтобы одну ночь за два месяца не ночевать дома. Вы можете отправиться в поход или съездить в другой населенный пункт на выходные. Смена обстановки, новые впечатления, эмоции – все это заставит вас немного встряхнуться и привнести романтику в отношения.

3. Раз в два года

Третье правило заключается в том, чтобы отправиться с партнером куда-нибудь на отдых. Это самое тяжелое правило, поскольку многие пары с детьми уже не представляют отпуска без детворы. Но психологи говорят, что все равно нужно найти возможности хотя бы несколько дней провести вместе в другой обстановке. Суть заключается в том, чтобы приобрести новый опыт, поэтому идеальный вариант – это путешествие в тот населенный пункт или в ту страну, где вы никогда ранее не были. Любые сложности, непредсказуемые ситуации в процессе поездке сплочают партнеров.

Предварительная организация

Соблюдение правил трех двоек влечет за собой финансовые траты – это во-первых. А во-вторых, партнерам понадобится предварительно подготовиться к досугу. Например, подумать о том, с кем останутся дети, договориться с бабушками/дедушками или другими родственниками. Но результат действительно будет стоить потраченных сил и энергии на организацию совместного отдыха.

Так что не теряйте времени даром. Если в семье разлад, тогда нужно срочно приступать к активным действиям, чтобы не допускать, когда ситуация достигнет своего предела и точки кипения.