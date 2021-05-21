Президент Эйзенхауэр подписал соглашение с «серыми» пришельцами?

Поздно вечером 20-21 февраля 1954 года, когда президент Эйзенхауэр официально находился в отпуске в Калифорнии, 34-й президент США «пропал без вести» и предположительно был доставлен на базу ВВС Эдвардс для секретной встречи с посетителями из потустороннего мира.

Говорят, что в течение многих лет правительства по всему миру скрывали существование инопланетной жизни. В течение многих лет тысячи наблюдений НЛО считались глобальным заговором.

Однако все может измениться, когда будут получены доказательства.

Бывший консультант Пентагона (среди прочих) утверждает, что президент Эйзенхауэр провел ТРИ секретные встречи с тремя разными инопланетными видами.

Говорят, что бывший президент США был доставлен на базу ВВС Эдвардс, хотя официально числился «пропавшим без вести».

Лектор и писатель Тимоти Гуд утверждает, что 34-й президент Соединенных Штатов Америки встретился с тремя чрезвычайно развитыми чужеродными видами в Нью-Мексико в 1954 году.

Встреча пришельцев произошла на удаленной авиабазе, и они общались с помощью телепатических сообщений.

По словам Тимоти Гуда, встречи с инопланетянами были свидетелями многих людей.

– Инопланетяне установили как формальные, так и неформальные контакты с тысячами людей по всему миру из всех слоев общества», — сказал Тимоти Гуд. – Я могу вам сказать, что в 1954 году президент Эйзенхауэр провел три встречи, организовал встречи с инопланетянами, которые имели место на определенных базах ВВС, включая базу ВВС Холломан в Нью-Мексико.

Хорошо известно, что президент Эйзенхауэр твердо верил в существование инопланетян.

Его встреча с потусторонним миром произошла, когда «официальным лицам» сказали, что президент был в отпуске в Палм-Спрингс, штат Калифорния, в феврале 1954 года.

Президент Эйзенхауэр якобы встречал пришельцев с «нордической» внешностью, но подписал потустороннее соглашение с Серыми пришельцами.

Еще одним «разоблачителем», который прокомментировал Эйзенхауэра и его встречу с Чужими, был Филип Шнайдер .

Филип Шнайдер был геологом и инженером-строителем правительства Соединенных Штатов и участвовал в строительстве глубоких подземных военных баз в Соединенных Штатах вместе с Инженерным корпусом армии.

Он также был одним из трех человек, переживших перестрелку 1979 года между крупными Грейсами и американской разведкой и вооруженными силами на подземной базе Дульсе .

В Дульсе, утверждал Шнайдер, «серые» гуманоидные инопланетяне работали бок о бок с американскими техниками.

В 1954 году бывший президент Дуайт Эйзенхауэр заключил договор с тремя видами инопланетян; Шнайдер заявил на конференции в 1995 году.

В обмен на инопланетные технологии Эйзенхауэр якобы дал разрешение инопланетянам похитить ограниченное количество людей для проведения многочисленных экспериментов на Земле и в космосе.

По словам Шнайдера, технология, которую инопланетяне передали нам в рамках этого обмена, включает в себя металл, который почти не поддается разрушению.