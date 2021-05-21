Конспирологические сообщества Запада уверены – обрести могущество и новые технологии России помогают инопланетяне

Изучив ситуацию на Земле, они давно встали на сторону нашей страны и работают против США.

Об этом пишут не только порталы, специализирующиеся на так называемых альтернативных новостях, как, например, Nexus Magazine, но и более серьёзные издания вроде портала Veterans Today, который принадлежит ветеранам Пентагона.

Veterans Today всерьёз утверждает, что причина, по которой американцы не могут отследить русские торпеды, находится в космосе.

«Белые нордики»

Автор статьи «Война под номером XIII» Джеймс Престон, американец, доктор философских наук, уверен: российского лидера поддерживают пришельцы из космоса, которых называют «белыми нордиками». Они являются врагами инопланетной группы «Драко», подчинившей себе мировое теневое американское правительство.

Якобы вот уже 500 лет они считают, что всё зло мира пошло от Вавилона, позже — от Римской империи, а теперь исходит от США. Именно с «тёмными драками» доктор философии связывает войны, развязанные США во многих точках мира, и теракт 11 сентября 2001 года.

По мнению американского автора, под контролем инопланетных захватчиков находится всё: ЦРУ и АНБ, «Моссад», МИ-6 и самые высокотехнологичные корпорации. Но ситуация в мире такова, что тайна эта вот-вот должна раскрыться. Кстати, сам Престон, ныне пенсионер, указывает, что ранее он был связан с корпорацией Intel и работал с силовыми ведомствами США.

Андропов и инопланетяне

Давайте на время оставим в стороне душевное здоровье Престона и других рассказчиков и подумаем: а могла ли вообще состояться встреча лидеров России или СССР с настоящим, живым инопланетянином? Как мы уже рассказывали, первая летающая тарелка могла быть сбита и захвачена советскими войсками ещё в 1948 году над ракетным полигоном Капустин Яр. Согласно информации уфологов, в бункере Яра хранились не только обломки этого НЛО, но и ещё четыре тарелочки с просторов Средней Азии.

В 1980 году в Раменское, а оттуда в ангары Института физики высоких энергий был вывезен корабль пришельцев, сбитый другим НЛО на Урале под Верхотурьем. Объект упал в тайге, но был вывезен сначала на военный аэродром под Свердловском (ныне Екатеринбург), а уже потом в Раменское. Свидетель происшествия полковник Владимир Витков утверждал, что учёные извлекли из корабля двух мёртвых инопланетян. В герметичных контейнерах их отвезли на военную базу под Нижним Тагилом, а оттуда в Москву.

Мог ли один из пилотов выжить? Могли ли военные врачи не сообразить, что он жив? Конечно, могли. Даже если ранее в руки советских военных и попадали инопланетяне, вряд ли медики досконально изучили их физиологию. И кто знает, быть может, председатель КГБ Юрий Андропов уже тогда впервые общался с ними?

Инопланетянин выжил

Но вероятнее всего, что живой пилот инопланетного корабля попал в руки КГБ уже в 1990-м, когда остановить распад страны было невозможно. Может быть, несколько лет ушло на переговоры, и поэтому только в XXI веке Россия стала восстанавливать свой суверенитет и экономическую самостоятельность.

Думать так заставляет рассказ лётчика Николая Чагина, который признался, что во время тренировочных полётов встречался с НЛО, якобы в 1990 году их видели почти все пилоты, но не все докладывали об этом на Землю.

Он же признавался, что в марте 1990-го во время ночного полёта между населёнными пунктами Липецк и Доброе он сам встретил НЛО: неожиданно цепочка звёзд засветилась и растянулась в эллипс, очертаниями весьма похожий на космический корабль. НЛО висело прямо по курсу самолёта примерно в трёх тысячах метров над землёй, и Чагин доложил об этом командованию. Лётчик хотел облететь вокруг объекта, но поступила команда к НЛО не приближаться, а идти на посадку.

Чагин же рассказал о том, что его коллега по фамилии Литвинов в одном из полётов сбил неопознанный летающий объект. Впрочем, произошло это практически случайно: пилот на МиГ-29 во время тренировочного полёта в закрытом квадрате атаковал условного противника. И в тот же миг, когда он нажал на спуск и выпустил ракеты класса «воздух – воздух», прямо перед ним появился зеленоватый светящийся объект. Несколько долгих мгновений МиГ и НЛО летели друг другу навстречу, затем пилот увидел, как ракеты взорвались на корпусе тарелочки — и всё вокруг залило ослепительным светом… Чтобы не столкнуться с объектом, Литвинов сманеврировал практически вслепую. Опустив затемняющий фильтр в шлеме, он наблюдал, как НЛО, рассыпая вокруг себя искры, устремилось вниз, к лесу.

На земле пилота ошарашили: оказывается, фотопулемёт на МиГе сумел заснять неопознанный летающий объект. Начальство отсоветовало Литвинову рассказывать кому бы то ни было о происшествии и тем более ехать куда-то искать упавший объект. Пилота просто похлопали по плечу и сказали, что «обо всём позаботятся». Чагин и Литвинов видели, как с военного аэродрома в сторону Мичуринска уехало несколько грузовиков с солдатами, несущими охрану аэродрома.

По слухам, получивший повреждения объект сумел приземлиться в лесном массиве Мичуринского лесоучастка. Был ли жив его пилот, ни Чагину, ни Литвинову не сообщили. Возможно, принимая во внимание сложную обстановку в стране, посещение СССР звёздным гостем военные решили вообще не афишировать, скрыть и вести переговоры в обстановке самой строгой секретности. Сами лётчики вспоминали, что после случая с Литвиновым НЛО патрулировали местность ещё несколько дней, а потом вдруг исчезли и надолго оставили военную авиацию России в покое.

Если всё это происходило на самом деле (а тень сомнения есть всегда), то СССР действительно имел контакты с пришельцами. И вполне возможно, что кто-то из них был вхож в высокие кабинеты.

С одной стороны, вера в могущество «нордиков» может наполнить гордостью: нас поддерживает внеземной разум!

С другой — появляется и некоторая обида, ведь в России достаточно талантливых учёных и светлых умов, чтобы самим придумать новые технологии и положить противников на обе лопатки. Даже если на их стороне тьма в лице каких-то «драков».