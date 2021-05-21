 

“После свадьбы они будут жить в Рязани”: старшая дочь Ивана Охлобыстина и Оксаны Арбузовой вышла замуж

21.05.2021, 7:00, Разное
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Свадьба старшей дочери известного актера и многодетного отца Ивана Охлобыстина Анфисы была запланирована еще несколько месяцев назад. Наконец бракосочетание состоялось – молодые расписались. Имя избранника Анфисы – Дмитрий. Он родом из города Рязани.

Бракосочетание дочери Ивана Охлобыстина

В этот знаменательный день отец невесты поделился с подписчиками видео в соцсетях и написал:

Утро началось необычно. Анфиса в этот день выходила замуж за Диму.

На видео можно увидеть, что у невесты красивое длинное белое платье с длинными рукавами, которое безупречно на ней сидит. Жених ожидал выхода невесты у нее дома. Видео на память в этот момент снимала мама Анфисы и супруга Ивана Оксана Арбузова.

Актер опубликовал фото и видео торжественной церемонии бракосочетания в Хорошевском ЗАГСе столицы, а также церемонии венчания в церкви.

На фото видно, как счастливы молодожены.

Иван о дочери Анфисе

Иван Охлобыстин рассказал о своей 24-летней дочери. Девушка очень самостоятельная, давно работает, прилагая к этому все свои знания и энтузиазм. Она поддерживает партию Захара Прилепина и его идею. Анфиса работает вместе с его командой над восстановлением старых домов. Они выясняют, где в стране имеются экологические проблемы. Партия проводила расследование в Рязанской области. Анфисе нравится ее работа, она очень любит работать с людьми.

У Ивана Охлобыстина и его супруги Оксаны Арбузовой шестеро детей. Отец гордится их успехами. Также он доволен выбором избранника старшей дочерью. Он отмечает, что парень очень хороший и жить молодые будут в Рязани, где Анфиса будет бороться с экологическими проблемами, заниматься восстановлением старинных домов и другими социальными проектами. Иван рассказал, что Анфиса быстро находит контакт с людьми, с удовольствием знакомится и общается с краснодеревщиками и другими мастерами. Она комфортно чувствует себя в провинции.



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