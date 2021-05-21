“Писать быстро – не значит писать плохо”: Дарья Донцова и ее правила жизни

В течение долгих лет эту российскую писательницу признавали самым читаемым из отечественных авторов детективов. Но прежде всего Дарья Донцова известна как женщина, победившая рак. Пережитый ею опыт вдохновляет сотни и тысячи больных на борьбу со страшным недугом.

Лекарство от депрессии

Первый детектив «Крутые наследнички» вышел в 1999-м. По сюжету, героине романа Даше Васильевой волею случая довелось заняться частным сыском. Эта веселая, жизнерадостная книга была написана Донцовой в больнице, где она лечилась от онкологии. Известно, что женщине довелось пережить четыре операции, множество сеансов облучения и курсов химиотерапии.

По словам писательницы, именно страшное заболевание побудило ее заняться созданием детективов. В обстоятельствах, при которых другие отчаивались и впадали в уныние, Донцова с головой ушла в творчество. Увлекшись написанием первого иронического детектива, она позабыла о смертельном недуге. Творчество помогло ей не скатиться в бездну отчаяния, победить страшное заболевание и добиться настоящего успеха.

К концу лечения были готовы к печати уже пять романов. Книги новоиспеченного автора детективов были восприняты публикой на ура. Читатели требовали продолжения. И, конечно же, оно последовало. Библиография Донцовой насчитывает свыше двухсот произведений с увлекательным сюжетом. Каждая новая книга писательницы, исполненная искрометного юмора и захватывающей интриги, становится бестселлером. Герои Донцовой – это она сама в разных проявлениях характера и различных жизненных ситуациях.

Поклонники называют романы Донцовой лекарством от депрессии, в каждой из ее книг чувствуется неиссякаемый оптимизм автора. По утверждениям фанатов, автографы романистки приносят удачу.

Правила жизни Донцовой

Пожалуй, главными чертами характера писательницы и главными правилами, которых она неуклонно придерживается, являются отвага и оптимизм. Ее жизненная философия проявляется в смелости суждений и легком отношении к различным житейским неурядицам. К этому еще следует добавить прекрасное чувство юмора, остроумие и неиссякаемое жизнелюбие. О кредо Донцовой как человека и писательницы можно узнать из ее высказываний:

В жизни случаются невозможные события. А уж маловероятные происходят с нами почти каждый день.Вы знаете, ошибки, нелепости, они случаются у всех.Чем больше пишешь, тем лучше получается.Мне интереснее писать, чем вам читать, потому что вы можете посмотреть в конец книги, а я не могу. Мне совершенно не нужны никакие условия для того, чтобы писать.Какие-то мелкие детали все-таки надо знать, чтоб не казаться идиоткой для своего читателя.Когда я пишу, нахожусь в каком-то полусознательном состоянии. Если в романе холод, снег, ветер, я начинаю замерзать, несмотря на то, что за окном жара несусветная. В определенный момент мои герои выходят из-под контроля и начинают жить самостоятельной жизнью. Как-то один из персонажей подмигнул мне и сказал: «А я убил-то, я, а ты даже не догадалась!». Ну совсем обнаглели.Я никогда не оцениваю работу своих коллег.Литература – не гендерное понятие, она бывает хорошая или плохая, любимая или отвергаемая, кто вам сказал, что мои романы для женщин?Я готова выложить свои книги бесплатно для своих фанатов, но я не готова кормить посредников.Писать быстро – не значит писать плохо.Я пишу для тех, кто любит меня читать.Хочется думать, что лучшая моя книга – впереди.

Жанры

Помимо детективов, Донцова работает и в других жанрах. Ею созданы (и это лишь часть трудов писательницы):

Шесть детективных циклов.«Кулинарная книга лентяйки».Автобиографический роман «Записки безумной оптимистки».Автобиографическая книга «Я очень хочу жить».

Самый плодовитый автор

Выпуск книг писательницы осуществляется издательством «ЭКСМО». В течение многих лет Донцова является одним из самых издаваемых авторов. Одну книгу она создает в продолжение месяца. Имя писательницы занесено в российскую Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого плодовитого автора. Ее романы пользуются огромной популярностью на родине, в странах бывшего СНГ и за рубежом.