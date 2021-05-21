Четыре фразы, которыми мы губим психику своих детей (нам тоже говорили их в детстве)

Неосторожно сказанное слово может сильно ранить человека. Особенно ребенка с его неокрепшей психикой. Многих из нас в детстве, когда мы были искренними и не имели никаких плохих намерений, родители сильно ранили популярными фразами. Давайте их вспомним, чтобы никогда не говорить малышам, у которых еще есть шанс вырасти с нормальной психикой.

«На тебя вообще-то люди смотрят»

Такой фразой вы можете очень активно взрастить в ребенке страх самовыражения и сильнейшее стеснение. Из-за этого он может вырасти в неуверенного человека, который всегда будет ориентироваться исключительно на рамки, установленные в обществе, псевдостандарты и чужое мнение. А последнему еще и прислуживать будет. И будет очередной серой мышкой.

«У тебя руки дырявые»

Родителей раздражает неаккуратность и неуклюжесть. Но ведь это ребенок – активный и пока неумелый. Да, он выронил тарелку, когда мыл ее, и та разбилась. Но никогда не нужно ему кричать о том, что у него руки дырявые. Эта фраза сильно подавляет уверенность в себе и взращивает боязнь любых активных действий.

«Не суй нос не в свое дело»

Подумайте, разве может ребенок, которого все детство попрекали за проявление инициативы и любопытства, вырасти успешным человеком? Постоянное пресечение любого интереса приводит к тому, что ребенок становится замкнутым, забитым и боязливым. Еще и с кучей проблем, касающихся высказывания собственного мнения впридачу.

«Глаза бы мои тебя не видели»

Эта жесткая и хлесткая фраза дает бедному ребенку понять, что его родителям не нужен ни он сам, ни его проблемы тем более. Действительно, а какие могут быть у малыша проблемы! Впрочем, это уже другая тема – об обесценивании чужих чувств и собственном эгоизме.

Как бы то ни было, родитель, прогоняющий такими фразами своего ребенка, обрекает его на замкнутость и неумение делиться эмоциями и переживаниями.