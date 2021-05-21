 

Четыре фразы, которыми мы губим психику своих детей (нам тоже говорили их в детстве)

21.05.2021, 6:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Неосторожно сказанное слово может сильно ранить человека. Особенно ребенка с его неокрепшей психикой. Многих из нас в детстве, когда мы были искренними и не имели никаких плохих намерений, родители сильно ранили популярными фразами. Давайте их вспомним, чтобы никогда не говорить малышам, у которых еще есть шанс вырасти с нормальной психикой.

«На тебя вообще-то люди смотрят»

Такой фразой вы можете очень активно взрастить в ребенке страх самовыражения и сильнейшее стеснение. Из-за этого он может вырасти в неуверенного человека, который всегда будет ориентироваться исключительно на рамки, установленные в обществе, псевдостандарты и чужое мнение. А последнему еще и прислуживать будет. И будет очередной серой мышкой.

«У тебя руки дырявые»

Родителей раздражает неаккуратность и неуклюжесть. Но ведь это ребенок – активный и пока неумелый. Да, он выронил тарелку, когда мыл ее, и та разбилась. Но никогда не нужно ему кричать о том, что у него руки дырявые. Эта фраза сильно подавляет уверенность в себе и взращивает боязнь любых активных действий.

«Не суй нос не в свое дело»

Подумайте, разве может ребенок, которого все детство попрекали за проявление инициативы и любопытства, вырасти успешным человеком? Постоянное пресечение любого интереса приводит к тому, что ребенок становится замкнутым, забитым и боязливым. Еще и с кучей проблем, касающихся высказывания собственного мнения впридачу.

«Глаза бы мои тебя не видели»

Эта жесткая и хлесткая фраза дает бедному ребенку понять, что его родителям не нужен ни он сам, ни его проблемы тем более. Действительно, а какие могут быть у малыша проблемы! Впрочем, это уже другая тема – об обесценивании чужих чувств и собственном эгоизме.

Как бы то ни было, родитель, прогоняющий такими фразами своего ребенка, обрекает его на замкнутость и неумение делиться эмоциями и переживаниями.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.02 / ИП-шоу

19.11 / Бессонница – что делать: правила здорового сна от Ляйсан Утяшевой

09.11 / Ученые из США раскрыли секрет идеального секса с усиленными ощущениями

08.07 / Бушующая пандемия: в России за сутки коронавирус сразил 6 562 человек

12.04 / Песков ответил на вопрос о дополнительных выходных в мае

26.04 / Размер талии может указать на риск развития болезней сердца

10.05 / «…Ныне посмертно герой»

04.03 / Скандалы: Все тайное становится Ландером

25.09 / Эксперт по языку тела расcказал о секретах обаяния Меган Маркл и Кейт Миддлтон

16.12 / Павел Деревянко с женой и дочерьми, Анастасия Стоцкая и другие на премьере мюзикла с участием животных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика