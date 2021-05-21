Один отпечаток пальца на месте преступления обнаруживает употребление наркотиков класса А

Последние результаты показывают, что с помощью умной науки можно по одному отпечатку пальца, оставленному на месте преступления, определить, прикасался ли кто-то к наркотикам класса А.

В статье, опубликованной в Королевском химическом обществе Аналитик journal, группа исследователей из Университета Суррея, в сотрудничестве с Национальным центром передового опыта в области масс-спектрометрической визуализации при Национальной физической лаборатории (NPL) и Ionoptika Ltd рассказывают, как им удалось идентифицировать различия между отпечатками пальцев людей. кто прикоснулся к кокаину, по сравнению с теми, кто проглотил наркотик, даже если руки не вымыты. Умная наука, стоящая за прогрессом, — это инструменты масс-спектрометрии, применяемые для обнаружения кокаина и его метаболитов в отпечатках пальцев.

Это шаг вперед по сравнению с исследованиями, ранее проводившимися университетом. В 2020 году исследователи из Суррея смогли определить разницу между прикосновением и проглатыванием, если кто-то вымыл руки перед сдачей образца. Учитывая, что подозреваемый на месте преступления вряд ли вымыт руки перед тем, как оставить отпечатки пальцев, эти новые результаты являются значительным преимуществом для криминалистической экспертизы.

Команда Суррея продолжала использовать свой ведущий в мире экспериментальный подход к тестированию наркотиков по отпечаткам пальцев, основанный на масс-спектрометрии высокого разрешения. Кокаин и его основной метаболит — бензоилэкгонин * могут быть отображены в отпечатках пальцев, полученных после приема внутрь или контакта с кокаином с использованием этих методов. Анализируя изображения кокаина и его метаболита в отпечатке пальца и исследуя взаимосвязь между этими молекулами и выступами отпечатка пальца, можно отличить человека, принявшего наркотик, от человека, который только прикоснулся к нему.

Д-р Мелани Бейли, специалист по судебной и аналитической науке и научный сотрудник EPSRC в Университете Суррея, сказала: «На протяжении десятилетий дактилоскопические технологии давали судебно-медицинским экспертам большой объем информации о поле и лекарствах. Теперь эти новые результаты будут использоваться для криминалистики. далее, когда дело доходит до определения использования препаратов класса А.

«В судебной медицине важно иметь возможность лучше понять обстоятельства, при которых отпечаток пальца был оставлен на месте преступления. Это дает нам возможность восстановить более подробную информацию с мест преступления в будущем. Новое исследование демонстрирует, что это возможно впервые с использованием методов масс-спектрометрии высокого разрешения ».

Д-р Аллен Беллью, менеджер по приложениям и маркетингу компании Ionoptika, прокомментировал: «Для визуализации этих метаболитов, выводимых через кожу, требуются очень мощные аналитические инструменты, такие как уникальный источник кластера воды, который Ionoptika разрабатывает более десяти лет. Ясно, что этот новый метод будет иметь важное значение для судебной медицины в будущем, и, как малый бизнес в Великобритании, очень интересно видеть роль, которую наш инструмент J105 SIMS сыграл в его разработке ».

Доктор Челси Никула, старший научный сотрудник NPL, сказала: «Это новое применение трех различных методов иллюстрирует возможности масс-спектрометрической визуализации, позволяющие проводить криминалистический анализ следующего поколения. Приятно видеть, что работа, которую мы выполняем здесь, в NPL, и объекты, которые мы делаем, доступный нам в Национальном центре передового опыта в области масс-спектрометрии изображений помогли поддержать это исследование «.

* Бензоилэкгонин — это молекула, вырабатываемая в организме при проглатывании кокаина, и она важна для того, чтобы отличить тех, кто употреблял наркотик класса А, от тех, кто принимал его.