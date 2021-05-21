Лере Кудрявцевой 50 лет: вспоминаем творческий путь звезды с фотографиями

Лера Кудрявцева — одна из самых симпатичных и сексуальных звезд отечественного телевидения. Красивый, ровный загар, берендовые волосы и светлые локоны — так сегодня выглядит известная теледива, которой 19 мая исполнится 50 лет. Образы Лера Кудрявцева выбирает женственные и изящные. В школе же знаменитость была пацанкой.

Детство и сестра

Появилась на свет Лера Кудрявцева в 1971 году, 19 мая. Родители ее проживали на тот момент в городе Усть-Каменогорске, в Казахстане. С шоу-бизнесом они связаны не были никак. Родители Леры были научными сотрудниками. У мамы и папы Леры была еще одна дочь — Оксана, старшая сестра телеведущей. Лера Кудрявцева рассказывала, что с сестрой они в детстве не ладили.

Старшая сестра, по словам телеведущей, была не слишком рада тому, что родители заставляли ее приглядывать за ней. Однажды мама и папа оставили девочек дома одних и наказали Оксане накормить Леру борщом. Лера наотрез отказалась есть. И тогда Оксана вылила ей на голову тарелку с борщом.

Тем не менее в юности отношения сестер улучшились. Оксана и Лера сдружились и даже не представляли, как они могли бы жить друг без друга. В зрелом возрасте сестры приобрели себе квартиры через несколько подъездов, лишь бы не разлучаться надолго.

В детстве Лера посещала всевозможные кружки и с удовольствие принимала участие в школьных мероприятиях. Именно тогда, как рассказывала сама телеведущая, она и решила, что станет знаменитой.

Какой была Лера Кудрявцева в молодости

В юности телеведущая не была пай-девочкой. Лера часто дралась со сверстниками и даже употребляла алкоголь. Как признавалась ведущая в последующем, к такому поведению в 80-90-е буквально обязывало общество. Время тогда было очень непростое.

Однако никогда, по словам Леры, она не выбрасывала из головы мечты о славе. Когда девушка рассказала о своих грандиозных планах родителям, те ее полностью поддержали. В семье у телеведущей диктатуры не было никогда.

Чтобы осуществить свою мечту, после окончания школы Лера Кудрявцева поступила в своем городе в Культпросветучилище, на факультет режиссуры. Через некоторое время телеведущая встретила молодого человека, который ей очень понравился. Вскоре вслед за ним она переехала жить в столицу.

Жизнь в Москве

В столице Лера Кудрявцева оказалась в 90-е. Свой путь к славе телеведущая начала в качестве бэк-вокалистки и танцовщицы. В то время она работала с такими знаменитостями, как Евгений Осин и Богдан Титомир. Однако известной Лера стала вовсе не благодаря эстраде или актерской работе. Популярной ее сделала работа на телевидении.

Большой экран

На большой экран Лера Кудрявцева попала в 1995 году. Дебютом на телевидении стала передача «Партийная зона», куда ее пригласил Игорь Верник.

На кастинг Лера пришла с серьгой в ухе и африканскими косичками на голове. Продюсерам понравился яркий облик претендентки. Практика же затем показала, что Лера Кудрявцева может просто отлично держаться в кадре.

В рамках своей первой передачи телеведущая Лера Кудрявцева посещала в том числе и ночные клубы, где брала интервью у звезд. Таким образом, «Партийная зона» стала для нее отличной стартовой площадкой. Вскоре коллегами по съемкам Леры стали Гоша Куценко и Отар Кушанашвили. Также девушка получила приглашение стать соведущей популярной передачи «Музобоз».

Учеба в ГИТИСе

Несмотря на успех в начале карьеры, в нулевые Лера Кудрявцева пропала с экранов телевизоров. Телеведущая поняла, что для дальнейшего роста ей не хватает образования. Лера поступила в ГИТИС, на актерское отделение.

Училась телеведущая в ГИТИСе очень старательно. Питаясь практически одной лапшой быстрого приготовления, Лера проводила время на постоянных репетициях, читала книги, сдавала экзамены.

Бессонные ночи телеведущей в конечном итоге дали свои плоды. После окончания вуза Лера сделала качественный скачок вверх в своей карьере.

Новые проекты

Новые проекты Леры Кудрявцевой стали для нее настоящим прорывом. Зрителям, к примеру, очень понравились такие передачи знаменитости, как «Клуб бывших жен» и «Испытание верности». Героинями этих программ были не надоевшие всем успешные женщины, а простые девушки, пережившие расставание с мужьями.

Помимо телевидения после окончания ГИТИСа Лера Кудрявцева решила попробовать себя и в кино. С 2004 по 2005 год она принимала участие в очень популярном сериале «Улицы разбитых фонарей».

«Секрет на миллион»

Последним успешным проектом Леры Кудрявцевой на телевидении стала передача «Секрет на миллион». За несколько лет существования на экранах в этой программе были разоблачены тысячи тайн звезд. По словам телеведущей, программа «Секрет на миллион» отнимает у нее практически всю энергию. Однако самым главным в своей жизни звезда все равно считает семью и детей.

Лера Кудрявцева сегодня

В канун своего юбилея – 50-летия – Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о том, что ее супруг Игорь Макаров перестал ей говорить, что считает ее сексуальной. На это поклонники ответили телеведущей, что в своем возрасте она выглядит лучше некоторых 30-летних девушек. В ответ Лера выложила в соцсети свое новое фото.

Под ним она рассказала о том, что терпеть не может фотографироваться. Также звезда написала:

Ну блин, никто никогда не будет вечно молодым и красивым. Никто! Никогда!

По словам Леры, гораздо важнее внешности достойно жить здесь и сейчас.