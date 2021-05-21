Спасение восточной бабочки-монарха

Исследователи из Университета Саймона Фрейзера играют ключевую роль в руководстве природоохранными мероприятиями по защите сокращающейся популяции бабочек. Восточная бабочка-монарх, важный вид-опылитель, известный своим отчетливым желто-оранжевым и черным цветом, сокращается из-за потери молочая — его основного источника пищи.

Исследователи проанализировали текущие стратегии сохранения и рекомендовали изменения в том, как и где можно восстановить исчезнувшие молочая, на основе оценок климата и миграции бабочек. Их исследование опубликовано сегодня в Границы науки об окружающей среде.

Аспирант СФУ Родриго Солис-Соса и профессор Шон Кокс из Школы управления ресурсами и окружающей средой провели исследование вместе с профессором биологических наук Арне Мурсом. Трио сотрудничало с Кристиной Семенюк из Института экологических исследований Великих озер (GLIER) и соавтором исследования Максимом Ларриве, директором Инсектариума Монреаля, одного из пяти музеев Монреаля «Пространство жизни».

Солис-Соса говорит, что исследователи надеются уберечь восточную бабочку-монарх от той же участи, что и западная популяция, которая обычно каждую зиму мигрировала из Оканагана в Калифорнию. Измерения в этом году западных колоний бабочек-монархов показали «ноль зимующих популяций, что ставит их на рекордно низкий уровень и приближает их к исчезновению», — объясняет он.

Восточные бабочки-монархи зимуют в Мексике с ноября по март, затем мигрируют и размножаются по США, а в конце августа достигают восточной Канады.

В США количество молочая сократилось из-за расчистки земель для сельскохозяйственных нужд, ГМО-культур, гербицидов и изменения климата. Определяя Средний Запад США как лучшее место для усилий по восстановлению, учитывая оптимальную погоду и наличие молочая, когда прилетит бабочка-монарх, команда также обнаружила, что южные штаты США играют первостепенную, но в некоторой степени игнорируемую роль.

«Хотя увеличение количества стеблей молочай на юге не было таким эффективным, как на Среднем Западе, уменьшение их количества на юге было катастрофическим», — говорит Солис-Соса. «Хотя Юг не может играть огромной роли в увеличении популяции восточных бабочек-монархов, он действует как подстраховка».

Исследователи также обнаружили, что рекомендуемые оценки от 1,2 до 1,6 миллиарда стеблей молочая не соответствуют популяциям бабочек — от 50 до 90 процентов. Существующие природоохранные модели не учитывают эффекты засухи, изменения температуры и удобство использования стебля бабочками-монархами.

«Монархам может потребоваться по крайней мере три миллиарда стеблей, чтобы достичь безопасного минимального порога популяции в шесть гектаров для зимовки», — говорит Солис-Соса. Когда-то около 25 лет назад население занимало территорию, эквивалентную 18 гектарам, над своей зимовочной территорией, но за последнее десятилетие эта цифра не превысила шести. Последняя мера сократилась до 2,3 гектара для зимовки.