 

Внешний вид русских женщин удивил жительницу Германии, гостившую в России

21.05.2021, 4:06, Разное
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Каждая страна отличается своими особенностями и тенденциями, которые сильно прослеживаются и в поведении ее жителей. Героиня нашей статьи – немка по имени Марта, которая, побывав в России, поделилась своими впечатлениями и наблюдениями о русских женщинах. Оказывается, иностранцев в нас может кое-что удивлять!

Чем мы выделяемся?

Вот несколько особенностей, которые иностранцам сразу бросаются в глаза при виде русских девушек.

Они очень любят золото, украшения и бриллианты, носят их всегда и везде. В Европе же драгоценности являются аксессуаром для выхода в свет. В дневное время их себе могут позволить носить лишь аристократы.Наши дамы в большинстве своем хорошо за собой следят и постоянно делают сложный макияж. В Европе девушки чаще демонстрируют свою естественную красоту.Россиянки любят каблуки и ходят на них куда угодно. Конечно, в последнее время данная тенденция слегка спала, но все равно встречается регулярно. В Европе такую обувь надевают лишь по случаю. Там больше ценят удобство, чем красоту.Жительницы нашей страны любят облегающую одежду. В Европе наряд в обтяжку можно увидеть разве что на официантках в баре, но никак не на дамах, посещающих культурные мероприятия.

Однако еще сильнее немка удивилась, когда ее подруга рассказала о том, что эти привычки сформировались из-за желания русских леди нравиться мужчинам.



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