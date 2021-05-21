Можно остаться без урожая: одна ошибка, которая ставит крест на томатах

В России практически каждый огородник выращивает томаты. Сложно представить огород без вкусного овоща. Помидор хорош всем. Его можно употреблять в свежем виде, добавлять в салаты или консервировать на зиму. Давайте разберемся, что влияет на урожайность томатов.

Выращивание культуры

Вырастить рассаду томатов из семян не так трудно. Это можно сделать даже на влажной салфетке. Такие сеянцы развиваются, как обычные растения, а при высадке в горшки не отстают в развитии. Томаты также хорошо переносят пикировку и являются живучей культурой в отличие от других растений семейства пасленовых.

И конечно, у каждого дачника и огородника в закромах найдется несколько секретов по уходу за культурой, которые они собирают, годами применяя на своих участках. Но порой недостаточно прорастить семена, высадить сеянцы, вырастить рассаду и правильно ее подкармливать.

Правильная высадка томатов

Для получения обильного урожая важна каждая мелочь. И если не принять во внимание каждый фактор, можно потерять большую часть плодов и растений. Чтобы не допустить большую ошибку, которая повлияет на растения, необходимо правильно высаживать кусты в грунт или теплицу.

Одно из главных требований высадки культуры – соблюдение расстояния между растениями и грядками. Оно может меняться в зависимости от выращенного сорта.

Между высокорослыми сортами должно быть расстояние от 50 до 70 сантиметров. Между грядками расстояние должно составлять от 70 сантиметров. Мощные кусты могут достигать двух метров в высоту.

Растения среднего размера должны расти на расстоянии метра друг от друга. Грядки должны располагаться на таком же расстоянии. Растения мощные и ветвистые. Культура достигает полутора метров.

Для низкорослых сортов, которые вырастают до метра в высоту, расстояние можно сократить до 50 сантиметров между кустами, а грядки расположить в 30 сантиметрах друг от друга.